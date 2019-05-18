В центре Йыхви появилась "BabyMafia"

Переступив порог "BabyMafia", испытываешь ощущение, что оказался на южном курорте - море, пальмы, яркие краски и жаркое солнце... Необычно, что как минимум две трети зала занимает игровая зона. Ведь это взрослые ходят в кафе, чтобы поесть и отдохнуть, детям нужна не только еда, но прежде всего развлечения. Это отлично знает мама двоих сыновей Виктория Коек, которая и создала этот уютный детский мир в центре уездного города - на улице Раквере, 12а.

- Моя детская мечта осуществилась, - поделилась Виктория. - Всегда нравилось готовить еду, даже хотела стать поваром, и бродила мысль о том, что когда-нибудь у меня будет свое кафе. Но мама не позволила - отправила учиться на банкира. Работала в банке и карьера развивалась, но я без сожаления рассталась с этой работой. Восемь лет назад переехала в Эстонию, вышла замуж, и родились двое сыновей. С ними стали ходить по детским комнатам, и я стала замечать, что выбор вроде бы и есть, но в каждом месте чего-то не хватает - где-то холодно зимой, где-то нечем заняться взрослым и так далее. Хорошие рестораны и кафе есть, но с детским меню беда - почти повсеместно предлагают лишь пюре или картофель фри с сосисками. Вот и подумала, что в этой сфере есть ниша для развития и надо создать такое заведение, где было бы уютно и сытно как детям, так и взрослым.