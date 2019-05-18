В центре Йыхви появилась "BabyMafia"

Сбылась мечта многих семей с маленькими детьми - в пятницу в Йыхви распахнуло двери новое семейное кафе, где алкоголь не продается вовсе и все ориентировано на детей, от большой игровой зоны до разнообразного меню. Игровая комната и заведение общественного питания одновременно.
Переступив порог "BabyMafia", испытываешь ощущение, что оказался на южном курорте - море, пальмы, яркие краски и жаркое солнце... Необычно, что как минимум две трети зала занимает игровая зона. Ведь это взрослые ходят в кафе, чтобы поесть и отдохнуть, детям нужна не только еда, но прежде всего развлечения. Это отлично знает мама двоих сыновей Виктория Коек, которая и создала этот уютный детский мир в центре уездного города - на улице Раквере, 12а.