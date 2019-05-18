Вопрос уменьшения зарплаты Эдуарда Эаста не попадает в повестку дня

До лета прошлого года председателю Йыхвиского волостного собрания платили компенсацию в сумме 700 евро. Однако избранному в прошлом июле председателем собрания Эдуарду Эасту назначили зарплату в размере 2500 евро. Оппозиционный избирательный союз "Jõhvi Eest" в конце апреля внес проект, предусматривающий уменьшение этой суммы до 900 евро. По оценке оппозиции, на сегодня каждому думающему члену волостного собрания и жителю Йыхвиской волости должно быть окончательно ясно, что в Йыхвиском волостном собрании платить зарплату председателю собрания не требуется.