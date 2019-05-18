Вс, 19.05.2019
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Вопрос уменьшения зарплаты Эдуарда Эаста не попадает в повестку дня

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Оппозиция хотела бы уменьшить зарплату председателя волостного собрания Эдуарда Эаста почти в три раза, но сделать этого не удается, поскольку этот вопрос не попадает даже в повестку дня заседания волостного собрания.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В Йыхвиском волостном собрании на двух заседаниях подряд не входили в повестку дня внесенные оппозицией проекты, предусматривающие сокращение зарплаты председателя волостного собрания почти в три, а платы его заместителям - в два раза, а также отмену выходного пособия, незаконно назначенного бывшему помощнику волостного старейшины Елене Безводицкой.

До лета прошлого года председателю Йыхвиского волостного собрания платили компенсацию в сумме 700 евро. Однако избранному в прошлом июле председателем собрания Эдуарду Эасту назначили зарплату в размере 2500 евро. Оппозиционный избирательный союз "Jõhvi Eest" в конце апреля внес проект, предусматривающий уменьшение этой суммы до 900 евро. По оценке оппозиции, на сегодня каждому думающему члену волостного собрания и жителю Йыхвиской волости должно быть окончательно ясно, что в Йыхвиском волостном собрании платить зарплату председателю собрания не требуется.

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