Очистка реки Пуртсе началась с подъема маслянистых отложений со дна канавы
Вода в канаве Вахтсепа уже течет по новому, временному руслу, и в четверг вечером масштабные работы начались с подъема со дна старой канавы первых ковшей пропитанных маслом донных отложений.
Приехавшие в четверг в Рооду, чтобы увидеть начало очистки реки Пуртсе, уже издалека заметили большую и весьма высокую насыпь. А вблизи можно было убедиться, что за насыпью находится канава с достаточно быстрым водотоком.
- Это временная обводная канава, через которую направили воду канавы Вахтсепа - настоящая канава сейчас сухая. Ведь при текущей воде невозможно поднять со дна загрязненные отложения, - объяснил суть большого проекта очистки рек проектный руководитель со стороны Министерства окружающей среды Раймо Яаксоо.
Такие временные обводные канавы будут рыть по участкам повсюду, куда доберутся с очисткой. Когда отложения из реки поднимут и восстановят близкий к природному вид русла (кое-где придется, очевидно, подвезти чистую почву), воду опять отправят в настоящее русло, а временную канаву зароют. Таким образом очистят 13 километров реки.
Кроме того, для реки Кохтла выроют три километра совершенно нового и совсем не временного русла - в месте, где естественное русло проходит по болотистой местности и настолько сильно загрязнено, что его очистка просто не поместилась в рамки проекта. Поэтому реку просто пустят в обход этого страшного места.
От фенольного болота до реки Пуртсе
Работы на фенольном болоте, расположенном у подножия полукоксовой горы, начали еще в феврале. Там на сегодня выкопаны все нужные канавы и чистая дождевая вода уже обходит загрязненную территорию, стекая в главную канаву Варбе. С просачивающейся из нижней части болота загрязненной водой вопрос еще не решен - насосная для направления воды в накопительную канаву будет готова только в следующем году. Однако такой воды стало теперь намного меньше, поскольку дождевые воды ее объем уже не увеличивают.
Теперь дело дошло до очистки рек. Сначала займутся канавой Вахтсепа, затем рекой Кохтла от этой самой канавы до впадения в реку Пуртсе, в последнюю очередь очистят участок реки Пуртсе между двумя запрудами.
Почему в реке Пуртсе выбрали именно этот участок, интересовались местные люди.
- Поскольку за запрудой скорость потока уменьшается, то на дне образуется больше осадка, - объяснил Олав Ояла из водного отдела Министерства окружающей среды.
Спрашивали также - зачем вообще нужна эта расчистка? Ведь вода просто протекает мимо этого отложившегося загрязнения, а расшевелив его можно опять испортить воду.
- Из этих отложений в воду все-таки попадают опасные вещества при определенных погодных условиях и во время половодья. Эти опасные вещества попадают в растения и рыбу, да и вообще во все живое в воде, - пояснил Ояла.
Как Министерство окружающей среды, так и проектировщик со строителем пообещали сделать все возможное, чтобы в реке Пуртсе опять водился лосось и в ходе работ по расчистке ничего не изменилось в худшую сторону. Для того и копают эти временные канавы, потому и готовы на всякий случай установить заграждения, если в ходе работ какая-то часть осадка все же начнет двигаться.
Хотя данный проект не затронет реку Эрра, Ояла смог все же сообщить хорошую новость: уже получил финансирование следующий проект, в который наряду с прочими связанными с водой начинаниями включена также очистка реки Эрра в районе карстов Ухаку.
90000 кубометров загрязненных отложений
В соответствии с проектом, из двух рек поднимут в общем около 90000 загрязненной почвы (в основном из реки Кохтла).
Для начала ее выгрузят на берег, чтобы она стекла (поскольку берега загрязнены, то тамошнюю почву потом все равно придется выкапывать).
Далее затвердевшую загрязненную субстанцию вывезут на площадки для складирования с водостойким основанием. Таких площадок надо бы несколько, но пока договорились только об одной - в Пюсси на территории старых бассейнов-отстойников напротив "Repo Vabrikud". С учетом объемов отложений, их транспортировка из района начала работ потребует, конечно, дополнительных затрат, поэтому по-прежнему ищут места для площадок поближе.
На площадке эта загрязненная почва продолжит сушку, а образуемую сточную воду будут собирать.
- Ко времени поступления на площадку эта почва уже настолько подсохнет, что вонять не будет, - пообещал Раймо Яаксоо.
Эти угольно-черные груды, которые экскаватор вывалил в знак начала проектных работ на краю канавы в Рооду, воняли довольно сильно. И блестели на солнце, как и положено чему-то маслянистому.
На очистку в Голландию
С площадок высохшие загрязненные массы отправятся на термическую очистку.
- Сначала их нагреют во вращающихся барабанах до шестисот градусов, а образующиеся газы очистят при тысяче градусов, - рассказал Раймо Яаксоо. - Очищенную таким образом почву можно использовать в качестве материала-наполнителя.
Проектный руководитель генподрядчика ТОО "Pinnasepuhastus" Тарво Клаасимяэ сказал, что почву отправят судном на очистку в Голландию. Просто в Эстонии нет такого мощного завода, который справился бы с подобными объемами.
- Голландцы купят это или вы должны будете приплатить? - интересовались люди.
- Мы приплатим, и много, - отметил Клаасимяэ.
Очистка рек Пуртсе и Кохтла от остаточного загрязнения
- Очистят 13 км рек Пуртсе и Кохтла.
- Из реки Кохтла уберут 77000 кубометров, из реки Пуртсе - 9700 кубометров загрязненной почвы и отложений.
- Обезопасят фенольное болото площадью 14 га.
- Для реки Кохтла пророют 3,4 км нового русла реки.
- Стоимость проекта - 21 миллион евро, 85% из них поступят из фонда единой принадлежности.
- Срок выполнения работ - конец 2022 года.