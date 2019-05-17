Очистка реки Пуртсе началась с подъема маслянистых отложений со дна канавы

Приехавшие в четверг в Рооду, чтобы увидеть начало очистки реки Пуртсе, уже издалека заметили большую и весьма высокую насыпь. А вблизи можно было убедиться, что за насыпью находится канава с достаточно быстрым водотоком.

- Это временная обводная канава, через которую направили воду канавы Вахтсепа - настоящая канава сейчас сухая. Ведь при текущей воде невозможно поднять со дна загрязненные отложения, - объяснил суть большого проекта очистки рек проектный руководитель со стороны Министерства окружающей среды Раймо Яаксоо.

Такие временные обводные канавы будут рыть по участкам повсюду, куда доберутся с очисткой. Когда отложения из реки поднимут и восстановят близкий к природному вид русла (кое-где придется, очевидно, подвезти чистую почву), воду опять отправят в настоящее русло, а временную канаву зароют. Таким образом очистят 13 километров реки.

Кроме того, для реки Кохтла выроют три километра совершенно нового и совсем не временного русла - в месте, где естественное русло проходит по болотистой местности и настолько сильно загрязнено, что его очистка просто не поместилась в рамки проекта. Поэтому реку просто пустят в обход этого страшного места.

От фенольного болота до реки Пуртсе

Работы на фенольном болоте, расположенном у подножия полукоксовой горы, начали еще в феврале. Там на сегодня выкопаны все нужные канавы и чистая дождевая вода уже обходит загрязненную территорию, стекая в главную канаву Варбе. С просачивающейся из нижней части болота загрязненной водой вопрос еще не решен - насосная для направления воды в накопительную канаву будет готова только в следующем году. Однако такой воды стало теперь намного меньше, поскольку дождевые воды ее объем уже не увеличивают.

Теперь дело дошло до очистки рек. Сначала займутся канавой Вахтсепа, затем рекой Кохтла от этой самой канавы до впадения в реку Пуртсе, в последнюю очередь очистят участок реки Пуртсе между двумя запрудами.

Почему в реке Пуртсе выбрали именно этот участок, интересовались местные люди.

- Поскольку за запрудой скорость потока уменьшается, то на дне образуется больше осадка, - объяснил Олав Ояла из водного отдела Министерства окружающей среды.

Спрашивали также - зачем вообще нужна эта расчистка? Ведь вода просто протекает мимо этого отложившегося загрязнения, а расшевелив его можно опять испортить воду.

- Из этих отложений в воду все-таки попадают опасные вещества при определенных погодных условиях и во время половодья. Эти опасные вещества попадают в растения и рыбу, да и вообще во все живое в воде, - пояснил Ояла.