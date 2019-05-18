ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Раймо Яаксоо

С проходившими в Ида-Вирумаа в этом столетии масштабными работами по восстановлению окружающей среды был тесно связан нынешний проектный руководитель Министерства окружающей среды Раймо Яаксоо. Он играл весомую роль как в обеспечении безопасности Силламяэского хранилища отходов, так и в закрытии полукоксовых отвалов в Кивиыли и Кохтла-Ярве. На этой неделе началась стоящая более 20 миллионов евро очистка реки Пуртсе от загрязнения, скопившегося в ней в течение века в процессе переработки сланца.

Яаксоо, который проделывал благодарную работу, разъясняя прессе подоплеку сложных проектов, называет стартовавшие масштабные работы по очистке реки уникальными для Эстонии и считает, что они смогут послужить примером для других.