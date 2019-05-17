Вс, 19.05.2019
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Переработку осадка очистных сооружений будет проектировать "Eesti Veeprojekt"

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Сейчас на очистных сооружениях испытывают пилотное оборудование обращения с илом от австрийской фирмы "Watropur".

ФОТО: Андра Пярнамяэ

ТОО "Järve Biopuhastus" и проектное предприятие ТОО "Eesti Veeprojekt" заключили в четверг договор подряда для проектирования термической сушки осадка сточных вод на кохтла-ярвеских очистных сооружениях. 

Договор содержит технические расчеты, технологическое проектирование и составление строительного проекта на стадии предварительного проекта. 

Водное предприятие хочет заменить компостирование осадка сточных вод в копнах на более подходящую технологию, поскольку компоста образуется слишком много, компостированию сопутствует загрязнение воздуха и зимой процесс не происходит. 

Проектировщик должен составить решения, как избежать чрезмерного распространения выделяемых осадками запахов, уменьшить объемы осадков и увеличить возможности их повторного использования.

На выполнение предусмотренных договором задач предусмотрено 180 календарных дней. В результате гостендера стоимость услуги составила 109800 евро, к которым добавляется НСО.

Кохтла-Ярвеское горуправление выдало проектные условия в марте нынешнего года. 

Консорционным партнером ТОО "Eesti Veeprojekt" является ТОО "Aqua Consult Baltic", генподрядчиком - немецкое проектное предприятие "AWIPLAN - PPD GmbH".

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