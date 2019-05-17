Переработку осадка очистных сооружений будет проектировать "Eesti Veeprojekt"

ТОО "Järve Biopuhastus" и проектное предприятие ТОО "Eesti Veeprojekt" заключили в четверг договор подряда для проектирования термической сушки осадка сточных вод на кохтла-ярвеских очистных сооружениях.
Договор содержит технические расчеты, технологическое проектирование и составление строительного проекта на стадии предварительного проекта.
Водное предприятие хочет заменить компостирование осадка сточных вод в копнах на более подходящую технологию, поскольку компоста образуется слишком много, компостированию сопутствует загрязнение воздуха и зимой процесс не происходит.
Проектировщик должен составить решения, как избежать чрезмерного распространения выделяемых осадками запахов, уменьшить объемы осадков и увеличить возможности их повторного использования.
На выполнение предусмотренных договором задач предусмотрено 180 календарных дней. В результате гостендера стоимость услуги составила 109800 евро, к которым добавляется НСО.
Кохтла-Ярвеское горуправление выдало проектные условия в марте нынешнего года.
Консорционным партнером ТОО "Eesti Veeprojekt" является ТОО "Aqua Consult Baltic", генподрядчиком - немецкое проектное предприятие "AWIPLAN - PPD GmbH".