"Правые" набирают соратников в Ида-Вирумаа

- Если говорить об Ида-Вирумаа, то со своими списками хотим выйти в Нарве, Нарва-Йыэсуу и волости Йыхви, которая объединяется с Тойла. Пока нет решений по первым номерам списков и тому, кто в них войдет, но несколько имен могу назвать. В Нарве у нас один из лидеров Иво Лойде, в Нарва-Йыэсуу - Михаил Денисов, в объединенной волости Йыхви и Тойла - Тийт Салван. Остальные фамилии я пока обнародовать не готов, поскольку решения будут приниматься на местах, - рассказал Кийслер.​