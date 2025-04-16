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"Правые" набирают соратников в Ида-Вирумаа

Выборы в Нарве
Выборы в Нарве Фото: Ilja Smirnov/Põhjarannik

Партия "Правые" этой осенью дебютирует на муниципальных выборах и уже объявила лидеров в крупнейших городах Ида-Вирумаа, сообщает rus.err.

По словам вице-председателя партии "Правые" Сийма-Валмара Кийслера, целью молодой политической силы будет получить представительство в местных советах.

- Если говорить об Ида-Вирумаа, то со своими списками хотим выйти в Нарве, Нарва-Йыэсуу и волости Йыхви, которая объединяется с Тойла. Пока нет решений по первым номерам списков и тому, кто в них войдет, но несколько имен могу назвать. В Нарве у нас один из лидеров Иво Лойде, в Нарва-Йыэсуу - Михаил Денисов, в объединенной волости Йыхви и Тойла - Тийт Салван. Остальные фамилии я пока обнародовать не готов, поскольку решения будут приниматься на местах, - рассказал Кийслер.​

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