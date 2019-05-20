16-летняя силламяэска сокрушила взрослый рекорд Эстонии на Кубке Европы

Время Миротворцевой 48.05 является рекордом Эстонии как в возрастных классах U20 и U23, так и во взрослом классе. При этом она улучшила рекорд Эстонии, установленный Екатериной Юткиной, на 59 секунд, то есть почти на целую минуту. Когда Юткина устанавливала этот рекорд, Миротворцева еще была совсем ребенком.

На прошедшем в литовском Алитусе при участии 31 спортсмена Кубке Европы Миротворцева была близка к месту на пьедестале почета - от бронзовой медали ее на этот раз отделили всего 12 секунд.

С результатом 48.05 представляющая силламяэский "Калев" Миротворцева занимает 11-е место в возрастном классе U20 в европейском рейтинге текущего сезона. В мировом рейтинге этот результат дает ей 46-е место. Примечательно то, что ее опережают аж 26 китаянок.