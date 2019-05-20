16-летняя силламяэска сокрушила взрослый рекорд Эстонии на Кубке Европы

В Кубке Европы по спортивной ходьбе 16-летняя силламяэская спортсменка Екатерина Миротворцева заняла четвертое место на дистанции 10 километров в возрастном классе U20, попутно установив рекорд Эстонии.
Время Миротворцевой 48.05 является рекордом Эстонии как в возрастных классах U20 и U23, так и во взрослом классе. При этом она улучшила рекорд Эстонии, установленный Екатериной Юткиной, на 59 секунд, то есть почти на целую минуту. Когда Юткина устанавливала этот рекорд, Миротворцева еще была совсем ребенком.
На прошедшем в литовском Алитусе при участии 31 спортсмена Кубке Европы Миротворцева была близка к месту на пьедестале почета - от бронзовой медали ее на этот раз отделили всего 12 секунд.
С результатом 48.05 представляющая силламяэский "Калев" Миротворцева занимает 11-е место в возрастном классе U20 в европейском рейтинге текущего сезона. В мировом рейтинге этот результат дает ей 46-е место. Примечательно то, что ее опережают аж 26 китаянок.
Этой зимой Екатерина Миротворцева установила рекорд Эстонии среди взрослых в помещении в ходьбе на 5000 метров. О хорошей физической форме свидетельствовало и восьмое место в женском зачете, занятое 1 мая в беге вокруг озера Вильянди.