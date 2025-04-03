Участием в воскресном забеге "Перелески" в Йыхви можно поддержать ветеранов Сил обороны

В это воскресенье в Йыхви во второй раз состоится забег "Перелески" ("Sinilillejooks"), плата за участие в котором пойдет на поддержку ветеранов Сил обороны Эстонии.
В воскресенье, 6 апреля в 12 часов на центральной площади Йыхви стартует забег на дистанцию 3,2 километра. Как и в прошлом году, трасса забега поведет участников по тоннелю променада на музыкальную площадь, оттуда через парк к военному городку Сил обороны, где участники забега повернут обратно и добегут по улице Парги и променаду до места финиша на центральной площади. Забег "Перелески" является также первым мероприятием продолжающегося до поздней осени сезона забегов в Ида-Вирумаа.
Координатор кампании "Перелески" Пилле Арувеэ сказала, что Йыхви является третьим наряду с Таллинном и Тарту городом, где нынче состоится забег "Перелески". По сравнению с прошлым годом организация забега должна быть более профессиональной, ведь проводит его организатор Раквереского ночного забега, Нарвского зимнего забега и многих других крупных и известных мероприятий народного спорта НКО "Rakvere Maraton" во главе с Марко Тормом.
На забеге "Перелески" фиксируют время и определяют самых быстрых, но главной целью, по словам Арувеэ, является все же участие, ведь участники забега вспоминают и поддерживают ветеранов Силы обороны и "Кайтселийта". Дистанцию можно пройти как бегом, так и шагом.
Регистрируясь до 3 апреля, участники забега пожертвуют ветеранам 10 евро, а те, кто зарегистрируется с 4 апреля - 20 евро. Платы за участие в малышовых забегах "Перелесочки", которые начнутся на променаде сбоку от центральной площади в 11 часов и дистанция которых составляет 200 метров, нет. Зарегистрироваться можно на веб-странице annameau.ee. В день соревнования регистрация на центральной площади Йыхви завершится за полчаса до старта.
В состоявшемся впервые в прошлом году забеге "Перелески" участвовали около 150 человек, что даже превысило ожидания организаторов.
Кампания "Перелески" "Отдадим честь!" проводится нынче в двенадцатый раз. Она началась во вторник с забега "Перелески" в Таллинне в районе пляжа Штромка. Цель кампании - выразить признание и поддержать ветеранов Сил обороны и "Кайтселийта", вместе с союзниками Эстонии защищавших свободу и демократию в разных уголках мира. Доход от продажи символики "Перелески", а также от организации благотворительных спортивных соревнований и мероприятий активного движения идет на создание системы поддержки душевного здоровья ветеранов, находящихся в резерве.
В Эстонии имеется более 3000 ветеранов, участвовавших в международных военных и миротворческих операциях в разных уголках мира. Кампания "Перелески" обращает внимание на вклад участвовавших в зарубежных операциях служащих Сил обороны в защиту свободы и демократии. Кампания "Перелески" призывает всех соотечественников приобретать и носить значок "перелески", а также участвовать в проводимых в рамках кампании спортивных мероприятиях и мероприятиях активного движения.