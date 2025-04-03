Участием в воскресном забеге "Перелески" в Йыхви можно поддержать ветеранов Сил обороны

В воскресенье, 6 апреля в 12 часов на центральной площади Йыхви стартует забег на дистанцию 3,2 километра. Как и в прошлом году, трасса забега поведет участников по тоннелю променада на музыкальную площадь, оттуда через парк к военному городку Сил обороны, где участники забега повернут обратно и добегут по улице Парги и променаду до места финиша на центральной площади. Забег "Перелески" является также первым мероприятием продолжающегося до поздней осени сезона забегов в Ида-Вирумаа.

Координатор кампании "Перелески" Пилле Арувеэ сказала, что Йыхви является третьим наряду с Таллинном и Тарту городом, где нынче состоится забег "Перелески". По сравнению с прошлым годом организация забега должна быть более профессиональной, ведь проводит его организатор Раквереского ночного забега, Нарвского зимнего забега и многих других крупных и известных мероприятий народного спорта НКО "Rakvere Maraton" во главе с Марко Тормом.

На забеге "Перелески" фиксируют время и определяют самых быстрых, но главной целью, по словам Арувеэ, является все же участие, ведь участники забега вспоминают и поддерживают ветеранов Силы обороны и "Кайтселийта". Дистанцию можно пройти как бегом, так и шагом.