Аэт Кийсла пробежала в Финляндии за 24 часа свыше 137 километров

Полное испытаний состязание началось в субботу в полдень и завершилось спустя 24 часа в воскресенье. Аэт Кийсла преодолела за это время 137,392 километра.

Забег проходил по кругу протяженностью 865 метров. За сутки Кийсла пробежала 159 кругов. Ее средняя скорость составила 6,16 км/ч.

На преодоление первых 50 километров она затратила шесть часов, на следующие пятьдесят у нее ушло более восьми с половиной часов.

Первую долгую, 15-минутную паузу Кийсла сделала только после того, как пробежала 100 километров.

Среди 20 спортсменок (в большинстве это были финки) Кийсла заняла 12-е место. Другая эстонская бегунья Лийна Кезамаа пробежала 177,867 километра и заняла пятое место. От рекорда Эстонии, установленного Сийри Пильт в прошлом году в Силламяэ, ее отделили менее шести километров.

Аэт Кийсла до установленного ею же осенью прошлого года рекорда Ида-Вирумаа в 24-часовом забеге не хватило чуть более шести километров.