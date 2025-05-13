Вейкко Тихван выполнил работу над ошибками

В борьбу за литовский гран-при вступили более ста стрелков. Больше всего на месте оказалось литовских спортсменов, конкуренцию которым составили балтийские соседи, финны и датчане. Приехал также один стрелок из Украины.

Тихван заложил основу своей победы в первой серии из 25-ти мишеней, в которой не промахнулся ни разу. В четвертой и седьмой сериях он допустил по одному промаху, однако стрелку, который при 200 мишенях промахнулся лишь дважды, равных соперников в Литве не было. Хотя саама Роопе Оянсуу он превзошел только на одно очко. Лучший среди литовских спортсменов разделил десятое место.