Вт, 21.05.2019
Я вообще не согласна с тем, будто обучение эстонскому языку идет тяжело. У нас все происходит замечательно Нина Алексеева, вице-мэра Кохтла-Ярве

Заметки жалостливой старухи

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Вирве Осила.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Нет, все нижесказанное - это, конечно, не причитание. Своей жалостливости и сочувствию я найду другое применение. Сейчас же сосредоточусь на вещах, где нет места скулежу.

Начну с того, что жалостливой старухой я предстаю, согласно лексикону комментария вышедшего из христианского дома странника. Когда он заметил мою жалостливость и участливость, я сказать не могу, но, может быть, сей молодой господин вынес из богобоязненной детской способность к ясновидению и предвидению? Как говорится, пути господни неисповедимы! 

Мне понравилась статья-мнение Аннели Ламп ("Põhjarannik" от 14 мая), в которой она рассуждала о хороших вещах и событиях. Я обеими руками за доброту и хотела бы сама тоже думать о хороших и красивых вещах, видеть добрые и красивые дела, сделанные хорошими и красивыми людьми. Но, к сожалению... 

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