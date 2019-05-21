Заметки жалостливой старухи

Начну с того, что жалостливой старухой я предстаю, согласно лексикону комментария вышедшего из христианского дома странника. Когда он заметил мою жалостливость и участливость, я сказать не могу, но, может быть, сей молодой господин вынес из богобоязненной детской способность к ясновидению и предвидению? Как говорится, пути господни неисповедимы!

Мне понравилась статья-мнение Аннели Ламп ("Põhjarannik" от 14 мая), в которой она рассуждала о хороших вещах и событиях. Я обеими руками за доброту и хотела бы сама тоже думать о хороших и красивых вещах, видеть добрые и красивые дела, сделанные хорошими и красивыми людьми. Но, к сожалению...