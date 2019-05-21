Заметки жалостливой старухи

Нет, все нижесказанное - это, конечно, не причитание. Своей жалостливости и сочувствию я найду другое применение. Сейчас же сосредоточусь на вещах, где нет места скулежу.
Начну с того, что жалостливой старухой я предстаю, согласно лексикону комментария вышедшего из христианского дома странника. Когда он заметил мою жалостливость и участливость, я сказать не могу, но, может быть, сей молодой господин вынес из богобоязненной детской способность к ясновидению и предвидению? Как говорится, пути господни неисповедимы!