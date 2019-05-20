"Eesti Energia" хочет отправить ида-вируский известняк на строительство "Rail Baltic"

План "Eesti Energia" подкреплен исследованием, заказанным у Таллиннского технического университета, которое подтвердило, что известняк, образующийся в качестве побочного продукта в ходе добыче сланца, подходит в качестве наполнителя при строительстве железных дорог и шоссе.

Один из выводов исследования гласит, что использование известняка "Eesti Energia" при строительстве "Rail Baltic" позволит уменьшить экологический ущерб, сопутствующий открытию новых карьеров. Несколько предпринимателей заинтересованы в строительстве новых карьеров по добыче известняка вблизи трассы "Rail Baltic".

По словам руководителя дочернего предприятия концерна "Enefit Kaevandused" Андреса Вайнола, одна из целей "Eesti Energia" - вторично использовать образующийся при добыче сланца известняк, поскольку в противном случае его приходится складировать в отвалы, что, правда, не представляет опасности для окружающей среды, но является не самым разумным шагом с точки зрения эффективного использования полезных ископаемых.

В Ида-Вирумаа рядом как с бывшими, так и с действующими шахтами образовались гигантские отвалы пустой породы, состоящие преимущественно из известняка. За складирование пустой породы в отвалы добывающие предприятия обязаны платить экологические налоги. Как "Eesti Energia", так и другой крупный добытчик сланца "Viru Keemia Grupp" годами пытались найти применение известняку, чтобы уменьшить его складирование и сопутствующие этому экологические налоги.

- За год в качестве побочного продукта добычи сланца у нас образуется около 4 миллионов тонн известняка, из которого сейчас производится всего несколько сотен тысяч тонн щебеночной продукции в год. Вместе с тем мы видим, что известняк может найти гораздо более широкое применение - к примеру, в строительстве автомобильных и железных дорог и прочих крупных объектов инфраструктуры, - сказал Вайнола.

По этой причине "Eesti Energia" в августе прошлого года заключил договор о сотрудничестве с техническим университетом, чтобы определить качество известняка и его пригодность для строительства крупных инфраструктурных объектов.

По словам Вайнола, "Eesti Energia" уже доказал, что транспортировка известняка из Ида-Вирумаа в другой конец Эстонии на поезде по конкурентоспособной цене возможна и логистически. В 2018 году "Eesti Energia" продал первые 50000 тонн известняка уезду Пярнумаа, и в мае есть спрос еще на 25000 тонн различной известняковой продукции.

В рамках исследования ТТУ открыли три реально работающих и постоянно загруженных транспортом отрезка железной дороги и шоссе, в строительстве которых использовался известняк "Eesti Energia". Этими испытательными отрезками были участок главной железнодорожной ветки станции Ору, шоссейный отрезок Йыхви - Уйкала и участок лесной дороги Кяреконна, принадлежащей RMK.

Результаты исследования подтвердили, что известняковый щебень "Eesti Energia" в комбинации с песчаной смесью по своим техническим показателям подходит для строительства нижних слоев насыпей железных и автомобильных дорог.

В исследовании отмечается, что произведенный из пустой породы на этапе обогащения известняковый щебень, смешанный в определенной пропорции с качественным песком-заполнителем, можно использовать и в насыпи под железной дорогой проходящей по территории Эстонии трассы "Rail Baltic". Точные области применения и объемы вышеназванного материала выяснятся в ходе составления основного проекта.

В ходе исследования оценили также социально-экономическое влияние и влияние на природную среду и заключили, что использование известнякового щебня "Eesti Energia" при строительстве насыпи "Rail Baltic" уменьшит необходимость в открытии новых карьеров по добыче песка и известняка, в результате чего снизится влияние "Rail Baltic" на окружающую среду.

По словам Андреса Вайнола, полностью исключить открытие новых шахт все же нельзя, потому что потребность "Rail Baltic" в известняковом щебне, песке и гравии превышает объем, который способен предложить сланцевый сектор "Eesti Energia". Также произведенные из нерудных полезных ископаемых строительные материалы требуются как будущим крупным проектам развития шоссейных дорог, так и строительному сектору в целом.

По словам президента Союза инженеров-строителей Эстонии и председателя совета по энергетике Эстонской академии наук Арви Хамбурга, он рад констатировать, что анализы и результаты испытаний ученых Таллиннского технического университета доказывают, что свойства известнякового щебня, добываемого на шахте "Estonia" концерна "Eesti Energia", соответствуют требованиям, предъявляемым к строительным материалам, используемым при строительстве сложных инфраструктурных объектов.