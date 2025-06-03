Создание новых предприятий в Ида-Вирумаа отодвигается

Пресс-представитель Министерства финансов Гейли Хейнмаа сообщила "Северному побережью", что взвешивается возможность продления срока меры крупных инвестиций. В соответствии с нынешними правилами, все расходы на создание новых предприятий должны были быть выполнены получателями поддержки к 31 августа следующего года. Затраты, которые будут сделаны после этой даты, из фонда справедливого перехода оплачены не будут. Насколько известно "Северному побережью", в Министерстве экономики и коммуникаций круг согласования проходит проект, который продлил бы срок осуществления проектов, получивших субсидию в рамках меры крупных инвестиций, на три года - до 31 августа 2029 года.