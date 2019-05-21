ПЕРЕДОВИЦА: Дилемма самоуправления: продавать или нет?

Пожалуй, над этим действительно стоит поразмышлять: в каком объеме самоуправление должно - и должно ли - предлагать услуги, которые на рынке, как правило, оказывают частные предприниматели. Хотя в данном случае волость сама услуги лагеря и не предлагает.

Таким же образом в Йыхви заходила речь о возможности продать попечительский центр престарелых. Насколько помнится, сосед уездного центра Кохтла-Ярве пошел тем же путем и попытался продать принадлежащий ему лагерь отдыха в Куртна (который, правда, нельзя больше использовать из-за несоответствия требованиям), а также требующий больших инвестиций попечительский дом престарелых в Ахтме. Покупателей до сих пор не нашлось. В Йыхви говорили также, например, о продаже социального дома.