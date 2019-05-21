ПЕРЕДОВИЦА: Дилемма самоуправления: продавать или нет?

В Йыхвиском волостном собрании вновь встает на повестку дня вопрос продажи принадлежащего волости комплекса детского лагеря на берегу Чудского озера в Карьямаа. Эту идею, похоже, больше поддерживают те, кто сам занимается частным предпринимательством и поэтому не считает правильным, чтобы волость владела таким объектом.
Пожалуй, над этим действительно стоит поразмышлять: в каком объеме самоуправление должно - и должно ли - предлагать услуги, которые на рынке, как правило, оказывают частные предприниматели. Хотя в данном случае волость сама услуги лагеря и не предлагает.
Таким же образом в Йыхви заходила речь о возможности продать попечительский центр престарелых. Насколько помнится, сосед уездного центра Кохтла-Ярве пошел тем же путем и попытался продать принадлежащий ему лагерь отдыха в Куртна (который, правда, нельзя больше использовать из-за несоответствия требованиям), а также требующий больших инвестиций попечительский дом престарелых в Ахтме. Покупателей до сих пор не нашлось. В Йыхви говорили также, например, о продаже социального дома.
Некоторые услуги самоуправление обязано оказывать уже по закону - либо предлагая их лично, либо закупая. Это и следует решить в результате калькулирования. Однако в такое время, когда большинство самоуправлений пытаются решить проблему сокращения населения, широкая доступность услуг по благоприятной цене является существенным аргументом при выборе людьми места жительства. Чем меньше в самоуправлении возможностей, тем меньше его привлекательность. В таком случае в игру наряду с бесстрастными цифрами вступает вопрос: а не разумно ли будет в определенных ситуациях доплачивать за услугу, если это может затормозить сокращение числа жителей?