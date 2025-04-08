ПЕРЕДОВИЦА Скрытые умонастроения путинистов

Более трех лет войны в Украине, несомненно, изменили нашу жизнь. С момента полномасштабной агрессии эстонское государство строго запретило публичную демонстрацию российской символики, а также любое оправдание агрессии. И все же нет сомнений в том, что есть немало людей, особенно в более крупных городах Ида-Вирумаа, которые симпатизируют путинскому режиму и действительно считают Украину фашистским государством, как уже много лет утверждает пропагандистская машина соседнего государства.
В сегодняшней газете мы рассказываем об инциденте, когда один из таких людей открыто выразил свою ненависть по отношению к украинскому солдату в Нарве. Говоря об этом инциденте, председатель Нарвского украинского общества Ирина Лобанова была искренне удивлена, поскольку, несмотря на три с лишним года войны и военной пропаганды за восточной границей, ничего подобного в приграничном городе открыто не происходило.
Скорее, значительная часть приверженцев путинского режима здесь научилась держать свое мнение при себе или делиться им с избранными людьми в очень избранных местах, признала Лобанова, которая также считает, что государство могло бы более подробно разъяснять таким людям реальную ситуацию.
И все же мы считаем, что неразумно пытаться изменить мышление, выхолощенное годами российской пропаганды, - это может не дать результата. Скорее, больше внимания следует уделять молодежи, ее образованию и направлению в эстонское медиапространство. Интегрировать в эстонское общество людей, ментально живущих в России или Советском Союзе и не желающих ничего знать об эстонском менталитете и обычаях, - практически невыполнимая миссия.