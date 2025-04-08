В сегодняшней газете мы рассказываем об инциденте, когда один из таких людей открыто выразил свою ненависть по отношению к украинскому солдату в Нарве. Говоря об этом инциденте, председатель Нарвского украинского общества Ирина Лобанова была искренне удивлена, поскольку, несмотря на три с лишним года войны и военной пропаганды за восточной границей, ничего подобного в приграничном городе открыто не происходило.

Скорее, значительная часть приверженцев путинского режима здесь научилась держать свое мнение при себе или делиться им с избранными людьми в очень избранных местах, признала Лобанова, которая также считает, что государство могло бы более подробно разъяснять таким людям реальную ситуацию.