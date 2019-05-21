Отмечавшийся впервые День Йыхви начался в субботу утром с эстафетного танца, в ходе которого несколько сотен исполнителей народных танцев протанцевали по променаду от стоящей на границе города скульптуры оленя до центральной площади города.

Руководители волости Макс Каур и Эдуард Эаст в честь праздника повязали скульптуре на шею бело-зеленые ленты в цветах волостного флага.

На приеме волостного старейшины Макса Каура в ратуше вручили первые йыхвиские ратушные медали. Первыми тремя кавалерами этой награды стали руководитель по международным связям в сфере интеграции Министерства культуры и председатель правления Общества Йыхвиского музея Анне-Ли Реймаа за разностороннюю культурную и общественную деятельность на благо Йыхви, Арвед Йыгисоо за большой вклад в развитие жизни в Йыхви и восстановление независимого эстонского государства, а также местный предприниматель Игорь Тюрин за развитие предпринимательства, что помогло Йыхви заявить о себе на мировой арене.

Около половины шестого на располагавшийся на центральной площади возле памятника генералу Тыниссону финиш прибыли участники променадного бега между Кохтла-Ярве и Йыхви. На десятикилометровой дистанции нынче быстрейшими оказались Илья Дзюба и Мооника Пилли. Прошлогодний победитель Дмитрий Аристов в этом году принял участие в пятикилометровом забеге, который стартовал от Полярной мызы Кукрузе в направлении Йыхви, и оставил всех соперников далеко позади.

На вечернем концерте выступили бенд деревни Недсая, рок-группа солдат срочной службы и группа Даниэля Леви. В завершение Дня Йыхви в небо запустили фейерверк.

Йыхви отпраздновал День города

В этом году Йыхви, как и другие древние поселения северной Эстонии, отмечает 778-летие своего первого упоминания.

Разумеется, археологические раскопки показали, что в районе Йыхви люди жили уже за тысячи лет до этой даты. Однако опубликованные в 1241 году результаты исследований, проведенных несколькими годами ранее, засвидетельствовали, что деревня Геви была большой, целых 20 сох, и принадлежала датскому королю. Эта дата и послужила отправной точкой для празднования Дня города.