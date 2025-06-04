Произошедшая вблизи Тойла авария: водитель был пьян и мчался

В прошлую пятницу в 22.00 полиция получила сообщение, что в Йыхвиской волости на 170-м километре шоссе Таллинн-Нарва произошло дорожное происшествие, в котором следовавший в направлении Таллинна автомобиль "BMW" сначала вылетел на извилистой дороге на обочину и врезался в столб, затем съехал с дороги и перевернулся на крышу, так что водитель сам выбраться из машины уже не мог.

Полицейские установили у находившегося за рулем молодого мужчины алкогольное опьянение в 3 промилле, кроме того, проверяя машину, полицейские обнаружили, что на ее бортовой камере был запечатлен также момент аварии. Углубившись в суть дела, полицейские увидели, что водитель мчался не только в момент аварии, но та же машина незадолго до аварии неслась там же поблизости в поле зрения камеры контроля скорости со скоростью 171 км/ч.