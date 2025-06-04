Произошедшая вблизи Тойла авария: водитель был пьян и мчался

На момент произошедшей на прошлой неделе на шоссе Таллинн-Нарва вблизи тойлаского перекрестка аварии, когда автомобиль вылетел с дороги и перевернулся на крышу, водитель был пьян и мчался с безумной скоростью.
В прошлую пятницу в 22.00 полиция получила сообщение, что в Йыхвиской волости на 170-м километре шоссе Таллинн-Нарва произошло дорожное происшествие, в котором следовавший в направлении Таллинна автомобиль "BMW" сначала вылетел на извилистой дороге на обочину и врезался в столб, затем съехал с дороги и перевернулся на крышу, так что водитель сам выбраться из машины уже не мог.
Полицейские установили у находившегося за рулем молодого мужчины алкогольное опьянение в 3 промилле, кроме того, проверяя машину, полицейские обнаружили, что на ее бортовой камере был запечатлен также момент аварии. Углубившись в суть дела, полицейские увидели, что водитель мчался не только в момент аварии, но та же машина незадолго до аварии неслась там же поблизости в поле зрения камеры контроля скорости со скоростью 171 км/ч.
При проверке бортовой камеры полицейские к собственному удивлению убедились, что авария произошла при скорости свыше 200 км/ч. "Если сложить тут тяжелое опьянение и безумно высокую скорость движения, то действительно удивительно, что водитель отделался в аварии, в результате которой до неузнаваемости был деформирован автомобиль, лишь легкими телесными повреждениями. После оказания первой помощи его уже той же ночью отпустили на домашнее лечение. Но последствий водителю все же не избежать. Хотя кто-то или что-то уберегло мужчину от неминуемой смерти, последствия и ответственность ждут его в результате уголовного производства, начатого из-за сделанного им выбора", - сообщило Йыхвиское отделение полиции. ("СП")