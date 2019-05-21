"Транс" отобрал в этом году первое очко у "Флоры"

В проходившей на главной футбольной арене Эстонии в Лиллекюла встрече нарвитяне дважды уступали в счете уверенному лидеру нынешнего сезона, однако к финальной сирене сумели все же добиться ничьей - 2:2.

На 13-й минуте Эрик Сорга вывел "Флору" вперед, однако незадолго до перерыва, воспользовавшись суматохой перед воротами соперника, счет сравнял уже много лет живущий в Нарве футболист с Берега Слоновой Кости Ирие.

В начале второго тайма один из самых блестящих за последнее десятилетие игроков сборной Эстонии Константин Васильев мощным ударом вновь вывел "Флору" вперед. Однако решающий ничейный гол в пользу "Транса" забил "свой парень" для "Флоры" - Йозеф Салисте, на нынешний сезон сданный в аренду Нарве. Бескомпромиссно боровшийся всю игру Салисте на 76-й минуте оказался в нужном месте, откуда сумел с пяти метров отправить в пустые ворота прилетевший к нему мяч.

Для Валерия Бондаренко, третью игру исполнявшего обязанности главного тренера "Транса", это очко стало первым после двух поражений.

Несмотря на эту ценную ничью, положение "Транса" в турнирной таблице после 11-го тура незавидное. Нарвитяне набрали всего 13 очков и от первой четверки отстают уже на 8 очков, особенно слаб "Транс" в нападении - всего 10 голов в 11 играх.

Хороший шанс поднять командный дух появится у нарвитян в эту субботу, когда они сыграют опять в Лиллекюла, но уже в финале Кубка имени Эвальда Типнера, где встретятся с ныммеским "Калью". В последний раз "Транс" завоевал кубок Эстонии 18 лет назад, когда отправленный нынешним помощником тренера Олегом Курочкиным в дополнительное время чуть ли не из центра поля мяч оказался в воротах "Флоры".

В первой лиге с победой вышел из спада, продолжавшегося три проигранные встречи, кохтла-ярвеский ФК "Ярве", на чужом поле переигравший со счетом 2:0 занимающий последнее место тартуский "Welco". "Ярве" уже на второй минуте встречи вырвался вперед благодаря голу Соузы, и на 31-й минуте успех закрепил колумбиец Москера.