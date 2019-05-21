"Транс" отобрал в этом году первое очко у "Флоры"

Неровно начавший сезон нарвский "Транс" сделал в субботу в Эстонской лиге мастеров то, чего ни одной другой команде в этом сезоне сделать не удавалось, - сыграл вничью с победившей во всех предыдущих десяти играх таллиннской "Флорой".
В проходившей на главной футбольной арене Эстонии в Лиллекюла встрече нарвитяне дважды уступали в счете уверенному лидеру нынешнего сезона, однако к финальной сирене сумели все же добиться ничьей - 2:2.
На 13-й минуте Эрик Сорга вывел "Флору" вперед, однако незадолго до перерыва, воспользовавшись суматохой перед воротами соперника, счет сравнял уже много лет живущий в Нарве футболист с Берега Слоновой Кости Ирие.
В начале второго тайма один из самых блестящих за последнее десятилетие игроков сборной Эстонии Константин Васильев мощным ударом вновь вывел "Флору" вперед. Однако решающий ничейный гол в пользу "Транса" забил "свой парень" для "Флоры" - Йозеф Салисте, на нынешний сезон сданный в аренду Нарве. Бескомпромиссно боровшийся всю игру Салисте на 76-й минуте оказался в нужном месте, откуда сумел с пяти метров отправить в пустые ворота прилетевший к нему мяч.
Для Валерия Бондаренко, третью игру исполнявшего обязанности главного тренера "Транса", это очко стало первым после двух поражений.
Несмотря на эту ценную ничью, положение "Транса" в турнирной таблице после 11-го тура незавидное. Нарвитяне набрали всего 13 очков и от первой четверки отстают уже на 8 очков, особенно слаб "Транс" в нападении - всего 10 голов в 11 играх.
Хороший шанс поднять командный дух появится у нарвитян в эту субботу, когда они сыграют опять в Лиллекюла, но уже в финале Кубка имени Эвальда Типнера, где встретятся с ныммеским "Калью". В последний раз "Транс" завоевал кубок Эстонии 18 лет назад, когда отправленный нынешним помощником тренера Олегом Курочкиным в дополнительное время чуть ли не из центра поля мяч оказался в воротах "Флоры".
В первой лиге с победой вышел из спада, продолжавшегося три проигранные встречи, кохтла-ярвеский ФК "Ярве", на чужом поле переигравший со счетом 2:0 занимающий последнее место тартуский "Welco". "Ярве" уже на второй минуте встречи вырвался вперед благодаря голу Соузы, и на 31-й минуте успех закрепил колумбиец Москера.
ФК "Ярве" после 11 туров имеет 21 очко, что обеспечивает ему четвертое место. Если продвигающийся без поражения таллиннский "Легион" со своими 33 очками ушел далеко вперед, то пярнуский "Вапрус" обогнал "Ярве" всего на четыре очка, а таллиннская "Флора U21" - на два.