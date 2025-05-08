Хет-трик африканца помог ведущему клубу Ида-Вирумаа удержаться в числе претендентов на медали

Ключевую роль в победе сыграл футболист Каборе из Буркина-Фасо и Кот-д"Ивуар, забивший в этом матче забил три гола, из которых один претендует на титул самого красивого в сезоне. Каборе точным ударом поверх головы вратаря отправил мяч в дальний угол ворот. Нарвитянам в этом матче несколько облегчило задачу то, что большую часть времени они играли в большинстве. Нигерийский игрок тартуской команды Огунбе уже на 10-й минуте встречи получил вторую желтую карточку, и судья удалил его с поля.

Нарвская команда, которую нынче тренирует украинец Роман Кожуховский, начала лучший сезон последних лет. После 11-го тура, набрав 19 очков, "Транс" находится в непосредственной близости к лидирующим клубам Эстонии. Например, "Нымме Калью" и команда Пайде опережают "Транс" всего на три очка, занимающая второе место "Флора" - на четыре, а обладатель титула чемпиона "Левадия" - на шесть очков.

В это воскресенье "Транс" надеется добавить очки в свою копилку. В 17.00 он встречается с аутсайдером "Вапрус" (Пярну). Матч пройдет в необычных условиях (в Нарвском футбольном холле), поскольку на стадионе "Калев-Фама" идет замена покрытия поля, а на Кренгольмском стадионе поле не имеет состояния, пригодного для проведения игр лиги мастеров.