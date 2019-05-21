Директор еще одного нарвского департамента подал в отставку

Олег Андреев в конце 2018 года победил в должностном конкурсе и с 2 января занял должность директора департамента архитектуры и городского планирования Нарвской горуправы. После приблизительно полутора месяцев службы Андреев был вынужден уйти на больничный, длящийся поныне.

По словам мэра Нарвы Алексея Евграфова, заявление об отставке Андреев подал как раз из-за состояния здоровья. Во главе департамента он будет числиться до конца мая. Евграфов рассказал, что они с Андреевым были постоянно на связи, горуправа была готова ждать его возвращения на работу после лечения и дважды переносила сроки.

"Мы с ним разговаривали в пятницу (17 мая), и все-таки поняли, что, к сожалению, из-за здоровья Олег не сможет продолжать, потому что работа связана со стрессом, а ему стресс противопоказан. Поэтому в понедельник он написал заявление, - рассказывает Евграфов. - Я ему благодарен за то время, что он работал".

Сам 40-летний Олег Андреев разводит руками и говорит, что сожалеет: "Подвело здоровье".

"Я перенес операцию, и врачи порекомендовали мне вести спокойный, равномерный образ жизни, а с данной службой это вряд ли стыкуется, - рассказал он "Северному побережью". Андреев также отметил, что работа руководителем департамента показалась ему интересной и оказалась именно такой, на какую он рассчитывал, претендуя на эту должность.

Нарвская горуправа скоро объявит конкурс на замещение должности директора департамента архитектуры и городского планирования. По словам Евграфова, установят чуть более продолжительный срок подачи заявлений - до конца июня: "Чтобы у кандидатов была возможность больше подготовиться и, может, чтобы более широкий круг кандидатов пришел к нам".

До Андреева полноценного директора в департамента архитектуры и городского планирования не было уже несколько лет, так как прежний директор Анне Типп находилась в отпуске по уходу за ребенком. В ее отсутствие обязанности директора исполняли главные архитекторы департамента. Типп в 2017 году написала заявление об уходе, но успешный конкурс горуправа смогла провести только в конце 2018-го, выбрав Олега Андреева.

До прихода Андреева и потом, во время его отсутствия по болезни, обязанности директора продолжал исполнять действующий главный архитектор Иван Сергеев. Однако Сергеев недавно взял отпуск до конца июля, чтобы по договоренности с мэром посвятить себя работе над заявкой Нарвы на титул культурной столицы Европы 2024 года.

По словам мэра Алексея Евграфова, в отсутствие и директора, и главного архитектора департамент временно возглавляет руководитель отдела надзора Эллен Уускюла.