Кохтла-Ярве хочет отдать государству разрушающееся историческое здание школы

Город Кохтла-Ярве планирует передать государству расположенное по улице Спорди в старом городе школьное здание, поскольку не сумело найти для него применение, да и денег на его соответствующую требованиям реновацию нет. Еще год назад играли мыслью перевести в этот дом Кохтла-Ярвеское горуправление.
Мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело сказал, что речь идет об амортизированном и требующем расходов имуществе, на которое распространяется Закон о защите старины, и что городу Кохтла-Ярве не нужно выполнять свои задачи. Сохранение этого объекта потребует дополнительных инвестиций в ближайшие годы, что нецелесообразно, поэтому город планирует передать этот объект государству.