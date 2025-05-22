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Кохтла-Ярве хочет отдать государству разрушающееся историческое здание школы

Здание школы, расположенное в старом городе Кохтла-Ярве, последний раз использовалось как школа в начале 1980-х годов. Позже там располагались различные учреждения - от спортивной школы до школы полиции, но к настоящему времени здание уже много лет пустует и местами стало опасным.
Здание школы, расположенное в старом городе Кохтла-Ярве, последний раз использовалось как школа в начале 1980-х годов. Позже там располагались различные учреждения - от спортивной школы до школы полиции, но к настоящему времени здание уже много лет пустует и местами стало опасным. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Город Кохтла-Ярве планирует передать государству расположенное по улице Спорди в старом городе школьное здание, поскольку не сумело найти для него применение, да и денег на его соответствующую требованиям реновацию нет. Еще год назад играли мыслью перевести в этот дом Кохтла-Ярвеское горуправление.

Мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело сказал, что речь идет об амортизированном и требующем расходов имуществе, на которое распространяется Закон о защите старины, и что городу Кохтла-Ярве не нужно выполнять свои задачи. Сохранение этого объекта потребует дополнительных инвестиций в ближайшие годы, что нецелесообразно, поэтому город планирует передать этот объект государству.

Реновация обошлась бы в 20 миллионов

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