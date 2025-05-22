Кохтла-Ярве хочет отдать государству разрушающееся историческое здание школы

Здание школы, расположенное в старом городе Кохтла-Ярве, последний раз использовалось как школа в начале 1980-х годов. Позже там располагались различные учреждения - от спортивной школы до школы полиции, но к настоящему времени здание уже много лет пустует и местами стало опасным.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik