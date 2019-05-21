У "Северного побережья" почти 100000 читателей

49000 человек читают бумажную версию "Põhjarannik"/"Северного побережья", из них 26000 делают это постоянно, то есть читают каждый номер газеты.

Число тех, кто читает "Põhjarannik"/"Северное побережье" только в вебе, достигает 45000 человек. Число веб-читателей за последние полгода выросло более чем на 10 процентов.

Главный редактор газеты "Põhjarannik"/"Северное побережье" Эрик Гамзеев сказал, что количество читателей газеты сравнимо с вместимостью крупнейших футбольных стадионов мира. "Северное побережье" наиболее основательно освещает жизнь в Ида-Вирумаа, поэтому неудивительно, что его читает большинство жителей одного из крупнейших уездов Эстонии. За последние полгода в связи с ростом интереса к Ида-Вирумаа значительно выросла читаемость веб-издания газеты также за пределами уезда", - сказал он.

Благодаря широкому кругу читателей медийные каналы "Северного побережья" также являются самыми эффективными рекламными каналами в Ида-Вирумаа, позволяющими охватить как эстоноязычное, так и русскоязычное население.

Цена подписки на "Северное побережье" сейчас одна из самых выгодных среди уездных газет в Эстонии: годовая подписка для частного лица стоит 86 евро, а месячная подписка c договором на услугу постоянного платежа на основании э-счета - 7,30 евро. В эту цену входят как бумажная газета, так и возможность увязать свою подписку с цифровой газетой и читать в вебе доступные только для подписчиков статьи еще до того, как бумажная газета дойдет до почтового ящика.

Вдобавок к эстоно- и русскоязычной газете "Põhjarannik"/"Северное побережье" и доступному на эстонском и русском языках веб-порталу pohjarannik.ee редакция выпускает раз в месяц тиражом 50000 экземпляров русскоязычную газету "Северное побережье - Экстра", которая распространяется прямой адресной рассылкой в городах Ида-Вирумаа, а также журналы "Лето Ида-Вирумаа" и "Зима Ида-Вирумаа".