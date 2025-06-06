24-часовой забег На школьном стадионе в Кохтла-Нымме в выходные соревнуются ультрабегуны

В субботу в 12.00 на школьном стадионе в Кохтла-Нымме прозвучит стартовый сигнал, после чего более 30 ультрабегунов отправятся на дистанцию, чтобы выяснить, сколько километров они смогут преодолеть за сутки по 308-метровому кругу.
Хотя 24-часовые забеги уже неоднократно проводились в Эстонии, а также на стадионе Кохтла-Нымме, на этот раз это будет первый официальный чемпионат Эстонии, который также признан Эстонским союзом легкой атлетики.
Наряду с эстонскими ультрабегунами на трассу выйдут также спортсмены из Финляндии, Швеции и Венгрии.
Финиш забега состоится в 12.00 в воскресенье, но участники смогут порадоваться и получить заряд бодрости от каждого болельщика в любое время в течение этого 24-часового испытания.
Из зарегистрированных на Кохтла-Ныммеский забег лучший личный рекорд - 226,144 км - принадлежит финну Микко Лиукка. Менее чем на семь километров от него отстает ида-вируский железный человек Герман Терехов с лучшим достижением среди эстонских бегунов (219,580 км).
В женском забеге примут участие Юлия Ракитина, рекордсменка Эстонии (202,550 км), а также самая известная ультрабегунья Ида-Вирумаа, пропагандист и организатор соревнований Аэт Кийсла, для которой 24-часовой забег - это спринт, ведь этой весной она участвовала в десятидневном забеге в Болгарии.