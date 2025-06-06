24-часовой забег На школьном стадионе в Кохтла-Нымме в выходные соревнуются ультрабегуны

Хотя 24-часовые забеги уже неоднократно проводились в Эстонии, а также на стадионе Кохтла-Нымме, на этот раз это будет первый официальный чемпионат Эстонии, который также признан Эстонским союзом легкой атлетики.

Наряду с эстонскими ультрабегунами на трассу выйдут также спортсмены из Финляндии, Швеции и Венгрии.

Финиш забега состоится в 12.00 в воскресенье, но участники смогут порадоваться и получить заряд бодрости от каждого болельщика в любое время в течение этого 24-часового испытания.

Из зарегистрированных на Кохтла-Ныммеский забег лучший личный рекорд - 226,144 км - принадлежит финну Микко Лиукка. Менее чем на семь километров от него отстает ида-вируский железный человек Герман Терехов с лучшим достижением среди эстонских бегунов (219,580 км).