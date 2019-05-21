Ср, 22.05.2019
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Йыхви взвешивает продажу детского лагеря в Карьямаа

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Расположенный на берегу Чудского озера комплекс лагеря в Карьямаа за последние десять с лишним лет был значительно обновлен. Это фото было сделано в 2007 году.

ФОТО: Сулев Коппель

В Йыхви вот уже в который раз обсуждают продажу расположенного на берегу Чудского озера в Алутагузеской волости и принадлежащего Йыхвиской волости детского лагеря Карьямаа, поскольку некоторые члены волостного собрания находят, что волости этот лагерь не нужен.

Сейчас лагерь арендует у Йыхви баскетбольный клуб "Karjamaa". Тема будущего лагеря была рассмотрена сначала в спортивной комиссии волостного собрания, затем ее поставили на обсуждение в хозяйственно-бюджетной комиссии. Волостной старейшина Макс Каур сказал на последнем заседании комиссии, что в связи с лагерем имеются четыре возможности: оставить все как есть (договор аренды с БК "Karjamaa" действует до 2026 года), расторгнуть договор, передать лагерь в ведение спортивной школы или продать его вместе с обязательством продолжить деятельность в качестве детского лагеря.

115000 eвро

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