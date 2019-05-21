Йыхви взвешивает продажу детского лагеря в Карьямаа

Сейчас лагерь арендует у Йыхви баскетбольный клуб "Karjamaa". Тема будущего лагеря была рассмотрена сначала в спортивной комиссии волостного собрания, затем ее поставили на обсуждение в хозяйственно-бюджетной комиссии. Волостной старейшина Макс Каур сказал на последнем заседании комиссии, что в связи с лагерем имеются четыре возможности: оставить все как есть (договор аренды с БК "Karjamaa" действует до 2026 года), расторгнуть договор, передать лагерь в ведение спортивной школы или продать его вместе с обязательством продолжить деятельность в качестве детского лагеря.