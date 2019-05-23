Десять шагов для того, чтобы возникло доверие к властям Нарвы

В одном все были единодушны: Нарва достойна самого лучшего. В среду ранним утром я уехала на поезде из Нарвы в Таллинн на работу. Поездка недолгая, чуть больше двух часов. Даже немного жаль было садиться на поезд: Нарва изумительно красивая и в Нарве чудесные люди. Но чтобы это понять, нужно жить в Нарве. И позабыть все стереотипы и сомнения. Нарве нужна большая любовь.