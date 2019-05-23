Чт, 23.05.2019
Мне жаль следующего волостного старейшину, которому придется расхлебывать кашу, заваренную Мартином Репинским, - пустая казна, раскол в обществе. Кайдо Коога, присяжный адвокат

Десять шагов для того, чтобы возникло доверие к властям Нарвы

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Катри Райк, член Рийгикогу и Нарвского горсобрания, Социал-демократическая партия.

ФОТО: Илья Смирнов

Во вторник на прошлой неделе в Нарве обсуждали бренд города. Все почти сто собравшихся человек знали друг друга в лицо. Они обсуждали то, действительно ли слоган города "Город хорошей энергии" подходит Нарве. Обсуждали то, находится ли Нарва на задворках Европы или же Нарва, наоборот, ворота Европы.

В одном все были единодушны: Нарва достойна самого лучшего. В среду ранним утром я уехала на поезде из Нарвы в Таллинн на работу. Поездка недолгая, чуть больше двух часов. Даже немного жаль было садиться на поезд: Нарва изумительно красивая и в Нарве чудесные люди. Но чтобы это понять, нужно жить в Нарве. И позабыть все стереотипы и сомнения. Нарве нужна большая любовь.

В поезде мне попался на глаза вчерашний номер "Постимеэс", в котором журналист Эрик Гамзеев писал, что эстонские партии позабыли о Нарве. Неужели так оно и есть?

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