На прошлой неделе совершил самоубийство 20-летний заключенный

Это второе за этот год самоубийство в тюрьмах. 23 февраля надзиратели Вируской тюрьмы обнаружили, что находившийся в одиночестве в камере 19-летний заключенный покончил с собой. По данным службы тюрем Министерства юстиции, он отбывал наказание за тяжкое нарушение общественного порядка и преступление против имущества.

В этом году в тюрьмах также зафиксировано несколько попыток самоубийства.

3 марта сотрудник Вируской тюрьмы заметил, что находящийся в одиночестве в камере заключенный пытается совершить самоубийство. Сотрудник предотвратил самоубийство, заключенный не пострадал и был переведен в камеру с видеонаблюдением.

29 апреля находившийся в камере с видеонаблюдением заключенный Таллиннской тюрьмы сделал попытку самоубийства. Надзиратели отобрали у него травмирующие предметы и он не пострадал.

4 мая заключенный Тартуской тюрьмы попытался покончить с собой. Персонал тюрьмы отобрал у него предметы, которыми он пытался воспользоваться для самоубийства, надзор за заключенным усилили. И этот заключенный не пострадал.