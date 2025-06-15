Всех детей 11-12 лет приглашают на медосмотр

Семейный врач Алина Тереп рассказала, что именно в раннем подростковом возрасте сохраняется ряд опасностей, связанных с развитием - таких как слишком быстрый или слишком медленный рост, избыточный или недостаточный вес, а также проблемы, связанные с осанкой или зрением.

"Хотя дети 11-12 лет болеют реже, чем дошкольники - например респираторными заболеваниями, что приводит к отсутствию регулярных обращений в центры семейной медицины, поэтому систематический профилактический осмотр остается крайне важным. Большинство центров семейной медицины активно приглашают детей на плановые осмотры, что позволяет своевременно выявить, например, избыточный вес, нарушения развития или признаки нездорового образа жизни. Поэтому нас особенно радует инициатива Кассы здоровья, выступающая как дополнительный способ напоминания родителям о необходимости контрольного визита. Плановый визит к семейному врачу, хоть и ограничивается общей беседой и базовым физическим осмотром, предоставляет возможность обсудить такие важные аспекты, как режим дня, питание, уровень физической активности и эмоциональное состояние, а также при необходимости назначить дополнительные исследования для детей, находящихся в группе риска", - отметила доктор Тереп.

Чтобы родители знали, когда им пора отвести ребенка к семейному врачу на осмотр, Касса здоровья сначала отправит родителям уведомления с напоминанием об осмотрах детей в возрасте 11-12 лет, но позже будут добавлены уведомления об осмотрах других групп детей дошкольного и школьного возраста.