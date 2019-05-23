Чт, 23.05.2019
Я вообще не согласна с тем, будто обучение эстонскому языку идет тяжело. У нас все происходит замечательно Нина Алексеева, вице-мэра Кохтла-Ярве

Придадим Кохтла-Ярве облик университетского города

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Маре Роозилехт, директор по развитию Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета.

ФОТО: архив

Вероятно, большая часть гимназистов и их родителей сейчас обсуждают возможности получения высшего образования. Хотя популярно поступать в университет в Таллинне, Тарту или за границей, стоит задуматься о получении высшего образования гораздо ближе к дому - в Кохтла-Ярве.

Особенность Ида-Вирумаа - долговременная деятельность нескольких крупных промышленных предприятий, благодаря чему здесь заложены крепкие отраслевые традиции и сосредоточена значительная компетенция. Сейчас как в сланцевой промышленности, так и в энергетике в целом происходит ряд переломных изменений, которые приведут к созданию большего числа именно т.н. умных рабочих мест и увеличению спроса на образованных и толковых специалистов.

Ценные знания об увеличении ценности сланца, называемого "коричневым золотом", наша молодежь может получить прямо здесь, в Вирумааском колледже Таллиннского технического университета, откуда рукой подать до нескольких ведущих энергетических и горнодобывающих предприятий Эстонии и где в учебный процесс вовлечены не только преподаватели, но и работники предприятий. Не секрет, что ведущие предприятия Ида-Вирумаа предлагают лучшим студентам нашего колледжа уже во время учебы работу с зарплатой значительно выше средней по Эстонии.

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