Придадим Кохтла-Ярве облик университетского города

Вероятно, большая часть гимназистов и их родителей сейчас обсуждают возможности получения высшего образования. Хотя популярно поступать в университет в Таллинне, Тарту или за границей, стоит задуматься о получении высшего образования гораздо ближе к дому - в Кохтла-Ярве.
Особенность Ида-Вирумаа - долговременная деятельность нескольких крупных промышленных предприятий, благодаря чему здесь заложены крепкие отраслевые традиции и сосредоточена значительная компетенция. Сейчас как в сланцевой промышленности, так и в энергетике в целом происходит ряд переломных изменений, которые приведут к созданию большего числа именно т.н. умных рабочих мест и увеличению спроса на образованных и толковых специалистов.