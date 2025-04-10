ОДИН ВОПРОС Намерено ли правительство снизить налог с оборота на продукты?

На парламентском инфочасе Хелир-Вальдор Сеэдер ("Isamaa") сказал о том, что от правительства поступает противоречивая и запутанная информация о налогах, и пожелал узнать, что будет со снижением налога с оборота на продукты, который нынешний министр сельского хозяйства обещал осуществить.
Министр финансов Юрген Лиги (Партия реформ):
- Снижение налога с оборота на продукты - это большая глупость, и я очень надеюсь, что самая популярная партия Эстонии тоже никогда не позволит ему произойти.
Это очень тщательно изученная тема. Это очень неэффективный способ поддержки людей. Он многократно отдает предпочтение самым состоятельным. Он обойдется госбюджету в сотни миллионов. В то же время никак нельзя сказать, будто в Эстонии царит голод, что нужно очень специфически поддерживать людей именно в соответствии с потреблением продуктов, что все одинаково голодают и тогда раздают бесплатную еду или еду с налоговыми льготами.
Это чрезвычайно дорогой и чрезвычайно неэффективный способ. Вам это скажет любой эксперт, кто хочет знать: льготная по налогообложению социальная помощь означает предоставление более сильным чрезвычайно больших сумм.