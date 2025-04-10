ОДИН ВОПРОС Намерено ли правительство снизить налог с оборота на продукты?

- Снижение налога с оборота на продукты - это большая глупость, и я очень надеюсь, что самая популярная партия Эстонии тоже никогда не позволит ему произойти.

Это очень тщательно изученная тема. Это очень неэффективный способ поддержки людей. Он многократно отдает предпочтение самым состоятельным. Он обойдется госбюджету в сотни миллионов. В то же время никак нельзя сказать, будто в Эстонии царит голод, что нужно очень специфически поддерживать людей именно в соответствии с потреблением продуктов, что все одинаково голодают и тогда раздают бесплатную еду или еду с налоговыми льготами.