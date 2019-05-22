ГАЛЕРЕЯ Ожили Нарвские водопады

Нарвские водопады, управляемые с гидроэлектростанции на российском берегу, были открыты 22 мая по особому случаю: в Нарве и Ивангороде начинает работу эстонско-российская конференция "Приграничная симметрия".

Как сообщается, конференция посвящена сохранению и современному использованию объектов культурного наследия. В ней принимают участие такие выдающиеся историки архитектуры, как Борис Кириков, Маргарита Штиглиц, Мария Гранстрем, Мадис Туудер. С докладами выступят президент Санкт-Петербургского союза архитекторов Олег Романов и член Рийгикогу и Нарвского горсобрания Катри Райк.

Перспективные проекты представят ландшафтный архитектор Елена Штиглиц и исполнительный директор Центра согласований Николай Фомичев, научный сотрудник Нарвского музея Вадим Булатников и директор музея "Ивангородская крепость" Ирина Миронова. Будут организованы среди прочего пресс-тур по Кренгольму, экскурсия в Ивангородской крепости.

Конференция завершится 25 мая на Санкт-Петербургском международном книжном форуме.

Мероприятие организовано при сотрудничестве администраций Нарвы и Ивангорода, Музейного агентства Ленинградской области, а также Гильдии журналистов, работающих в сфере архитектуры, строительства и сохранения культурного наследия Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Также в числе организаторов - владеющая кренгольмской недвижимостью компания "Narva Gate" и фонд "Наследие барона Штиглица".