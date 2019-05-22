ГАЛЕРЕЯ Ожили Нарвские водопады

На пограничной реке Нарва на непродолжительное время ожили знаменитые водопады у стен кренгольмских фабрик.
Нарвские водопады, управляемые с гидроэлектростанции на российском берегу, были открыты 22 мая по особому случаю: в Нарве и Ивангороде начинает работу эстонско-российская конференция "Приграничная симметрия".
Как сообщается, конференция посвящена сохранению и современному использованию объектов культурного наследия. В ней принимают участие такие выдающиеся историки архитектуры, как Борис Кириков, Маргарита Штиглиц, Мария Гранстрем, Мадис Туудер. С докладами выступят президент Санкт-Петербургского союза архитекторов Олег Романов и член Рийгикогу и Нарвского горсобрания Катри Райк.
Перспективные проекты представят ландшафтный архитектор Елена Штиглиц и исполнительный директор Центра согласований Николай Фомичев, научный сотрудник Нарвского музея Вадим Булатников и директор музея "Ивангородская крепость" Ирина Миронова. Будут организованы среди прочего пресс-тур по Кренгольму, экскурсия в Ивангородской крепости.
Конференция завершится 25 мая на Санкт-Петербургском международном книжном форуме.
Мероприятие организовано при сотрудничестве администраций Нарвы и Ивангорода, Музейного агентства Ленинградской области, а также Гильдии журналистов, работающих в сфере архитектуры, строительства и сохранения культурного наследия Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Также в числе организаторов - владеющая кренгольмской недвижимостью компания "Narva Gate" и фонд "Наследие барона Штиглица".
В начале мая "Северное побережье" рассказывало, что к удивлению нарвской стороны российские гидроэнергетики нынешней весной - после снежной зимы - оставляли Нарвские водопады молчащими, то есть шлюзы на дамбе водохранилища не открывались. Таким образом, нынешний пуск воды оказался долгожданным подарком любителям природных красот на обоих берегах. Уникальным же стало то обстоятельство, что ивангородские энергетики в этот раз согласовали с организаторами конференции "Приграничная симметрия" момент подъема затвора на шлюзе: предупредительная сирена возвестила о пуске воды точно-точно в означенный час.