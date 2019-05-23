Исследование прояснит влияние сланцевой промышленности на здоровье

- Сланцевый сектор по-прежнему выбрасывает в атмосферу большое количество загрязняющих веществ, которые попадают в организм человека с вдыхаемым воздухом, - сказал советник отдела гигиены окружающей среды Департамента здоровья Мяртен Лукк. - Биомониторинг - это научный метод, позволяющий оценить подверженность человека влиянию экологических факторов и их влияние на здоровье на основе химического анализа загрязняющих веществ, обнаруживаемых в крови, моче, волосах, грудном молоке и т.д.

Последние биомониторинги проводились в Ида-Вирумаа несколько десятилетий назад. В 1982-1987 годах Институт экспериментальной и клинической медицины проводил биомониторинг металлов среди населения, а в 1990-х годах проводились исследования воздействия бензола и других загрязняющих веществ среди работников сланцевого сектора Ида-Вирумаа.

По словам Мяртена Лукка, к примеру, образцы волос отчасти сохранились и ожидают анализа в архиве Департамента здоровья. По мнению специалиста по гигиене окружающей среды доцента Тартуского университета Ханса Орру, анализ новых и старых проб даст очень важную информацию о масштабах изменения уровня загрязнения окружающей среды в Ида-Вирумаа и попадания загрязнения в организм человека. "Правда, здесь есть ограничения, поскольку образцы волос мы сможем проанализировать главным образом на содержание тяжелых металлов, но сланцевый сектор выбрасывает и другие загрязняющие вещества", - сказал Орру.

В ходе исследования установят, какие биомаркеры смогут использовать, а также какие вещества и какими методами смогут проанализировать. Результаты исследования послужат непосредственной основой для начала биомониторинга в Ида-Вирумаа и других местах Эстонии. В Европе запущена инициатива по биомониторингу человека HBM4EU, и Эстония - одна из немногих не присоединившихся к ней стран Европы.

Результаты исследования послужат основой для начала биологического мониторинга, на основании результатов которого в будущем при необходимости можно будет дополнить экологические меры и еще сильнее сократить отрицательное влияние сланцевой промышленности на жизненную среду.

Проводимое в 2018-2020 годах исследование "Проведение биомониторинга среди населения, подвергающегося воздействию сланцевого сектора (работники и жители), первый этап - выявление биомаркеров" финансирует Центр инвестиций в окружающую среду.

Подготовленное в 2015 году совместное исследование Департамента здоровья и Тартуского университета подтвердило, что сланцевая промышленность влияет на здоровье идавирусцев, однако для определения значимости этого влияния требуются новые исследования.

- Влияние есть, но сейчас мы пока не можем сказать, насколько велико это влияние, - констатировал в 2015 году специалист по гигиене окружающей среды и труда доцент Института здравоохранения Тартуского университета Ханс Орру.

- Загрязняющие вещества не несут с собой информации о том, откуда они взялись; мы должны уточнить, какая доля загрязнения приходится на сланцевый сектор, то есть концентрации этих загрязняющих веществ нужно измерять не выборочно, как это делалось до сих пор, а в течение более продолжительного периода времени.

Орру отметил, что из-за ограниченности времени проведения исследования ученые не успели применить все свои модели, чтобы исключить влияние других факторов, и темой необходимо заниматься дальше.