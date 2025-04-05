Мартин Хельме: у EKRE в Ида-Вирумаа хорошие позиции

"Ида-Вирумаа - это действительно один из самых сложных регионов для всех партий в Эстонии. Единственная партия, для которой это не так сложно, - Центристская партия. Но и у них не все так просто, нельзя просто сидеть с опущенными руками и ожидать победы", сказал Хельме в интервью порталу rus.postimees.

По его словам EKRE сейчас в Ида-Вирумаа в гораздо лучшей позиции, чем когда-либо прежде, и даже лучше, чем любая другая партия. "Мы выдвигаем списки в более чем половине местных самоуправлений. Возможно, не в Силламяэ и еще в нескольких, но в большинстве местных самоуправлений мы получим места. Как будут формироваться коалиции, пока трудно сказать, отметил он.