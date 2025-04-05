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Мартин Хельме: у EKRE в Ида-Вирумаа хорошие позиции

5 апреля Мартин Хельме был вновь избран председателем EKRE.
5 апреля Мартин Хельме был вновь избран председателем EKRE. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

Лидер Эстонской Консервативной Народной Партии (EKRE) Мартин Хельме заявил, что партия имеет хорошие возможности в Ида-Вирумаа, хотя это трудный регион для всех партий.

"Ида-Вирумаа - это действительно один из самых сложных регионов для всех партий в Эстонии. Единственная партия, для которой это не так сложно, - Центристская партия. Но и у них не все так просто, нельзя просто сидеть с опущенными руками и ожидать победы", сказал Хельме в интервью порталу rus.postimees.

По его словам EKRE сейчас в Ида-Вирумаа в гораздо лучшей позиции, чем когда-либо прежде, и даже лучше, чем любая другая партия. "Мы выдвигаем списки в более чем половине местных самоуправлений. Возможно, не в Силламяэ и еще в нескольких, но в большинстве местных самоуправлений мы получим места. Как будут формироваться коалиции, пока трудно сказать, отметил он.

Хельме оптимистично настроен по отношению к Ида-Вирумаа. "У нас есть депутат Рийгикогу от Ида-Вирумаа, вице-спикер парламента Арво Аллер, который живет в этом регионе и всю жизнь провел там. У нас есть люди, которые реально строят структуру партии, и это в конечном итоге приведет к политическому результату", сказал он.

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