Чт, 23.05.2019
Мне жаль следующего волостного старейшину, которому придется расхлебывать кашу, заваренную Мартином Репинским, - пустая казна, раскол в обществе. Кайдо Коога, присяжный адвокат

Идея Вирумааского геопарка обретет содержание к концу лета

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Козырь Вирумаа - Северо-Эстонский глинт; плюс к этому - сланец и индустриальное наследие.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

На прошедшем в понедельник на мызе Кукрузе семинаре составляющее программу развития Вирумааского геопарка ТОО "Cumulus Consulting" собрало интересные идеи и мнения о порядке функционирования геопарка и его роли в регионе.

- В узком кругу мы этот вопрос, разумеется, уже обсуждали, цель семинара была в том, чтобы общую концепцию разрабатывали не два-три человека, а более крупная компания, которая мыслила бы немного шире: какова идея, роль и цель этого геопарка в Эстонии, - сказал исполнительный руководитель "Cumulus Consulting" Яан Урб.

Геопарки в Эстонии пытались создать и раньше - аж в трех местах. Единственным действующим - да и то отчасти - можно считать геопарк Саарте. "Отчасти" потому, что присоединиться к сети ЮНЕСКО они отказались.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ