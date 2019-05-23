Идея Вирумааского геопарка обретет содержание к концу лета

- В узком кругу мы этот вопрос, разумеется, уже обсуждали, цель семинара была в том, чтобы общую концепцию разрабатывали не два-три человека, а более крупная компания, которая мыслила бы немного шире: какова идея, роль и цель этого геопарка в Эстонии, - сказал исполнительный руководитель "Cumulus Consulting" Яан Урб.