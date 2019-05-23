Тамара Пылевина покинула пост зампредседателя ревизионной комиссии

По закону председателя и зампредседателя комиссии выбирают вместе. Такое положение закона Рийгикогу принял для того, чтобы оппозиции была гарантирована возможность участвовать в работе комиссий. Однако это означает также, что если председатель или зампредседателя комиссии уйдет в отставку, то придется устраивать новые выборы, на которых изберут обоих.