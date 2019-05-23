Чт, 23.05.2019
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Тамара Пылевина покинула пост зампредседателя ревизионной комиссии

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Тамара Пылевина в прошлый четверг согласилась баллотироваться в волостном собрании в председатели ревизионной комиссии, но когда ее выбрали заместителем председателя, сочла, что это место ей не подходит.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Избранная на прошлой неделе заместителем председателя ревизионной комиссии Йыхвиского волостного собрания Тамара Пылевина сообщила, что уходит в отставку, а это значит, что комиссии снова придется выбирать председателя и заместителя председателя.

По закону председателя и зампредседателя комиссии выбирают вместе. Такое положение закона Рийгикогу принял для того, чтобы оппозиции была гарантирована возможность участвовать в работе комиссий. Однако это означает также, что если председатель или зампредседателя комиссии уйдет в отставку, то придется устраивать новые выборы, на которых изберут обоих.

Дала согласие 

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