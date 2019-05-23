Органный концерт в церкви святого Михаила

Орган и гитара - два самых древних инструмента, с помощью которых человечество веками выражало свои чувства и мысли в музыке. Из-за особенностей классического гитарного и органного саундтрека эти два инструмента не часто встречались на концертах. Но усовершенствование классической гитары и соответствующий репертуар дуэта Светланы и Елены помогают подчеркнуть особенности и сходства этих инструментов, позволяя комбинировать гитару и орган.