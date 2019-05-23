Органный концерт в церкви святого Михаила

В субботу, 25 мая в 15.00 в Йыхвиской лютеранской церкви святого Михаила выступят с концертом органист Светлана Кекишева и гитаристка Елена Осипова. Вход свободный.
Орган и гитара - два самых древних инструмента, с помощью которых человечество веками выражало свои чувства и мысли в музыке. Из-за особенностей классического гитарного и органного саундтрека эти два инструмента не часто встречались на концертах. Но усовершенствование классической гитары и соответствующий репертуар дуэта Светланы и Елены помогают подчеркнуть особенности и сходства этих инструментов, позволяя комбинировать гитару и орган.
Светлана и Елена начали совместное музицирование в 2003 году, выступали вместе в Таллинне, Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа, Тартумаа, Рапламаа. Они исполняют музыку Баха, Вивальди, Вайса и других композиторов. Произведение эстонского композитора Пеэтера Вяхи "42" - это оригинальная музыкальная композиция, написанная для гитары и органа с философией и глубиной души.
Благодаря поддержке фонда "Капитал культуры" и других спонсоров концерт - бесплатный.