Каким видят мир танцоры "Ритма"

"Ритм" завершает 31-й творческий год. Новую программу весеннего концерта назвали "Взгляд", потому что коллектив готовился представить свой взгляд на танец - детей и руководителей ансамбля Инны Васильевой и Аси Селецкой; взгляд выпускниц на свое танцевальное детство и взрослую неизвестную жизнь: в нынешнем мае коллектив провожает Елизавету Шавкун и Ангелину Кууск.

Завершающийся учебный год принес "Ритму" успех на международном конкурсе в Вене, он стал номинантом конкурса "Koolitants 2019". С успехом выступил на фестивале "Танцуй, кроха!" и детском гала-концерте на Йыхвиском балетном фестивале. Воспитанница ансамбля Карина Андреева танцевала на сцене Йыхвиского концертного дома вместе с Миланским балетом, исполнила партию Сережи в спектакле "Анна Каренина". "Талантливой девочке пришлось постараться, но хватило около пяти индивидуальных занятий, она все усвоила и справилась с важной ролью", - гордятся наставники.