Каким видят мир танцоры "Ритма"

В воскресенье, 26 мая в 17.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры - весенний концерт танцевального ансамбля "Ритм", в котором зрителей ждут приятные сюрпризы. Билет - 5 евро.
"Ритм" завершает 31-й творческий год. Новую программу весеннего концерта назвали "Взгляд", потому что коллектив готовился представить свой взгляд на танец - детей и руководителей ансамбля Инны Васильевой и Аси Селецкой; взгляд выпускниц на свое танцевальное детство и взрослую неизвестную жизнь: в нынешнем мае коллектив провожает Елизавету Шавкун и Ангелину Кууск.
Завершающийся учебный год принес "Ритму" успех на международном конкурсе в Вене, он стал номинантом конкурса "Koolitants 2019". С успехом выступил на фестивале "Танцуй, кроха!" и детском гала-концерте на Йыхвиском балетном фестивале. Воспитанница ансамбля Карина Андреева танцевала на сцене Йыхвиского концертного дома вместе с Миланским балетом, исполнила партию Сережи в спектакле "Анна Каренина". "Талантливой девочке пришлось постараться, но хватило около пяти индивидуальных занятий, она все усвоила и справилась с важной ролью", - гордятся наставники.
В программе весеннего концерта на сцену выйдут все танцоры "Ритма" - их около семидесяти. Украсят праздник друзья - ансамбль "Куллеркуп" из Нарва-Йыэсуу. Из Великого Новгорода приедет педагог-балетмейстер и великолепный танцор Александр Тополев. В начале мая он проводил мастер-классы по народному танцу, джазу и вогу - самому любимому стилю ритмовцев. Гость исполнит два номера: "Танец дервиша" на основе египетских традиций и "Многоликий дракон" - шоу китайских масок.