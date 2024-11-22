Организуемый вечером в субботу, 7 декабря, в четвертый раз забег "Нарвская зима" пройдет на новой трассе, но в таком формате в последний раз, так как в следующем году он превратится в осенний забег.
Нарвский зимний забег нынче пройдет на новой трассе, но в последний раз
Эстонский ночной забег "Нарвская зима"
- 7 декабря в Нарве, основные старты - в 17.00
- Старт и финиш - около центра "Fama"
- Дистанции: 5 км и 10 км, народные дистанции (без медали и хронометража) - 2,5 км и 7,5 км
- Трасса проходит по центру Нарвы
- Регистрация и дополнительная информация: www.eestimaraton.ee
Если в предыдущие годы старт и финиш находились около центра "Astri", то в этом году они переместятся к центру "Fama". Протяженность бегового круга составит 2,5 километра вместо прежних пяти километров, и участникам, к примеру, забега на десять километров придется пробежать его четыре раза.
По словам главного организатора Марко Торма, более короткий круг облегчит его обслуживание и охрану, но при этом на маршруте будут чаще появляться пункты подбадривания, где выступят музыканты, танцоры, диск-жокеи, глотатели огня, барабанщики и другие, как это уже стало привычным для Нарвских зимних забегов. Также будут призы за костюмы, что отчасти придаст зимнему забегу карнавальное измерение.
Новинкой этого года станут так называемые народные дистанции - 2,5 км и 7,5 км, в которых можно будет принять участие за символическую плату в 4 евро, но где время не засекается и медаль не вручается. "Всегда находились люди, для которых обычный стартовый взнос был слишком высок, но которые хотели бы принять участие в этом мероприятии, притом что время и медаль для них не так важны. В этом году такая возможность будет", - сказал Торм.
В прошлом году в Нарвском зимнем забеге в условиях легкого снегопада и семиградусного мороза приняли участие 800 человек. Марко Торм отметил, что цель забега - не погоня за рекордами, а наслаждение атмосферой, ради этого сотни людей из разных уголков Эстонии предпринимают долгий путь в приграничный город Нарву.
В то же время он решил, что в этом году возможность поучаствовать в подобном спортивном мероприятии зимой предоставится в последний раз. "При зимнем беге существует довольно много рисков, связанных с погодой. Число участников, правда, постепенно увеличивается. Но совершенно очевидно, что при таких неопределенных дорожных условиях немногие жители Харьюмаа, где и живут большинство участников всеэстонских мероприятий народного спорта, захотят предпринимать поездку более чем за пару сотен километров до Нарвы ради одного забега на пять или десять километров", - сказал он.
По словам Марко Торма, за прошедшие годы у него в Нарве появились хорошие партнеры по сотрудничеству, и он хочет продолжать организовывать там забеги. Однако в следующем году забег будет проводиться не зимой, а в начале осени, как раз когда Пярну передаст Нарве почетный титул и приграничный город вступит в права осенней столицы.