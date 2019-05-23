Театральный форум, подобного которому нет в мире

Начало фестиваль получил два года назад по инициативе режиссера театра "Underworld" и руководителя по интересам в Ида-Вирумааском центре профессионального образования в Нарве Анны Терещенко. Цель - не только приобщение активной молодежи к театральному искусству и актерскому ремеслу, но и возможность показать учащимся, что в ИВЦПО можно не только получить специальность, но и развивать себя как личность, раскрыть творческие способности.

- Театру "Underworld" уже 19 лет, создала его в 2000 году, как только пришла работать в училище, - рассказывает Анна. - Когда-то я уже проводила в Нарве фестиваль "Хрустальный лебедь", но, к сожалению, в Нарвском профцентре не было своей сцены, поэтому и возможности возобновить фестивальную традицию тоже. Три года назад произошло объединение трех учебных заведений в Ида-Вирумааский профцентр, и, приехав в Силламяэское отделение, сразу загорелась - здесь прекрасное место для воплощения мечты. Есть не только сцена, но и все условия для размещения гостей - общежитие, столовая и ресторан... Руководство охотно поддержало идею и оказывает всяческую поддержку. Не хватает нам только осветительной техники, но не беда - заказываем ее из Таллинна.

Популярность нового фестиваля растет

Первый был двухдневным, показали 19 спектаклей; второй стал трехдневным и было представлено 26 постановок. В этом году количество заявок выросло до рекордного числа - тридцати. Выступают любительские театры из общеобразовательных, профессиональных и школ по интересам. Приветствуют и взрослых. Участников не ограничивают ни по времени, ни по тематике, поэтому возможность показать свое творчество есть у всех желающих. Кроме драматических постановок зрителям в этом году предложат также оригинальное световое шоу, которое привезут гости из Минска. А рижане приготовили мастер-класс по театральному искусству для самодеятельных артистов.

АННА ТЕРЕЩЕНКО: Самая оригинальная фишка - прямой эфир.

В Силламяэ нынче ждут более трехсот участников, 130 самых дальних гостей готовы разместить на ночлег. Профцентр оказывает очень большую поддержку инициаторам, вплоть до обеспечения транспортом - доставят коллективы из соседних городов. В подготовке и проведении фестиваля задействованы учащиеся филиалов ИВЦПО: ученики швейного отделения, если нужно, шьют костюмы и декорации для театра, будущие сварщики и деревообработчики создают оригинальные призы для участников, повара обеспечивают организацию питания и так далее.

Вход на все спектакли свободный

- поэтому неудивительно, что зал на представлениях всегда заполнен. Торжественное открытие фестиваля состоится 30 мая в 10.00, по традиции с небольшой приветственной постановкой на сцену выйдут актеры театра "Underworld", одетые в стиле римских богов. "Боги подарили людям театр, чтобы они перестали воевать, - объясняет главный устроитель фестиваля Анна Терещенко, - и мы посчитали этот стиль прекрасной идеей для начала - создать настроение".

Спектакли начнутся с 10.30, в первой половине дня пройдут представления для детей, во второй - для более взрослой публики. С подробной программой можно ознакомиться на домашней страничке ИВЦПО в интернете: kutsehariduskeskus.ee.

Прямой эфир тоже будет

- Самая оригинальная фишка нашего фестиваля в том, что на протяжении всех трех дней ведется прямой эфир в интернете, что каждый год обеспечивают учащиеся на отделении мультимедиа. Это позволяет смотреть спектакли не только в зрительном зале, но и в любом уголке мира, сидя дома в уютном кресле, - подчеркивает Анна. - Такого фестиваля любительских театров нет нигде в мире! Главное, что зрители активно пользуются - в первый год спектакли нашего фестиваля смотрели 10 тысяч человек! В прошлом году - не знаю, сколько, потому что счетчик не работал, но думаю, что не меньше.