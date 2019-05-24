Обгоревший на маслозаводе "Eesti Energia" рабочий скончался

На заводе по производству сланцевого масла "Enefit280" в ночь на четверг произошел несчастный случай, в ходе которого 47-летний рабочий получил тяжелые ожоги и позднее скончался в больнице, сообщает портал rus.err.ee.
Инцидент произошел при контакте с горячей золой во время очистки котла, сообщила пресс-служба госкомпании "Eesti Energia".
Скорая помощь доставила пострадавшего в Ида-Вирускую центральную больницу, но позднее мужчина скончался.
Для выяснения обстоятельств несчастного случая на производстве возбуждено уголовное дело.
Мужчина проработал на предприятии семь лет.