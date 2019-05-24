Сб, 25.05.2019
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Обгоревший на маслозаводе "Eesti Energia" рабочий скончался

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На заводе "Enefit280" в ночь на четверг произошел несчастный случай, в ходе которого 47-летний рабочий получил тяжелые ожоги-

ФОТО: Илья Смирнов

На заводе по производству сланцевого масла "Enefit280" в ночь на четверг произошел несчастный случай, в ходе которого 47-летний рабочий получил тяжелые ожоги и позднее скончался в больнице, сообщает портал rus.err.ee.

Инцидент произошел при контакте с горячей золой во время очистки котла, сообщила пресс-служба госкомпании "Eesti Energia".

Скорая помощь доставила пострадавшего в Ида-Вирускую центральную больницу, но позднее мужчина скончался.

Для выяснения обстоятельств несчастного случая на производстве возбуждено уголовное дело.

Мужчина проработал на предприятии семь лет.

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