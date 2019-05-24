МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 24.05-30.05

КУЛЬТУРА

Пятница, 24 мая

* В нарвском театральном центре "Vaba Lava" в 18.00 - французско-британский джаз-бенд "Bedmakers". Билеты - 4-6 евро.

* В Нарвском колледже Тартуского университета в 18.00 - концерт "Музыкальные вершины галантного века". Билеты - 5 и 8 евро.

* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - "Püha läte", спектакль ийзакуского театрального кружка. Билет - 2 евро.

Суббота, 25 мая

* В Северном дворе Нарвского замка в 12.00 - дни водской культуры: коренные жители Ида-Вирумаа; день первый.

* В Йыхвиском концертном доме в 13.00 - концерт детских коллективов Йыхвиского центра культуры и интересов.

* В Нарвской Александровской церкви с 18.00 до 23.00 в рамках Ночи церквей можно ознакомиться с церковью и насладиться видеоинсталляцией, в 18.00 - органный концерт, каждый полный час - экскурсия по церкви под руководством пастора Владимира Батухтина.

Воскресенье, 26 мая

* В Северном дворе Нарвского замка в 12.00 - дни водской культуры: коренные жители Ида-Вирумаа; день второй.

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 17.00 - весенний концерт танцевального коллектива "Ритм". Билет - 5 евро.

Вторник, 28 мая

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - концерт лауреатов и дипломантов международного конкурса исполнителей старинного русского романса. Вход свободный.

* На стадионе Кохтла-Ныммеской школы в 19.00 - 5-й праздник танца Кохтла-Ныммеской школы "С танцем в лето".

Среда, 29 мая

* В Ийзакуском народном доме в 17.00 - отчетный концерт танцевального класса Ийзакуской школы искусств.

Четверг, 30 мая

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 17.00 - весенний концерт Йыхвиской музыкальной школы.

* В Кивиылиском приключенческом центре в 19.00 - "Уникальный концерт": оркестр аккордеонистов из Германии, "Põmmutajad" и "Kõuekeeled" из Кивиыли, оркестр мандолин из Ухтна. Вход свободный.

СПОРТ

Пятница, 24 мая

* На стадионе по ул. Виру в Кивиыли в 18.30 - этап Пюссиского серийного бега. Информация: www.lyganuse.ee.

Суббота, 25 мая

* В Кохтла-Нымме на территории шахты-музея в 9.00 - чемпионат Эстонии по альпинизму; день первый.

* На площадке для петанка Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.00 - чемпионат Эстонии по петанку среди ветеранов (55+); день первый.

* На Вокаском стадионе в 10.00 - этап 6-го Кубка Вока по петанку, дуэты.

* На синивоореской горе в 12.00 - 3-й забег вокруг синивоореской горы.

* На променаде в Нарва-Йыэсуу (ул. Айа) с 12.00 до 15.00 - день движения. Информация: narva-joesuu.ee.

* В Йыхвиском спортхолле в 14.00 - турнир по волейболу среди ветеранов.

Воскресенье, 26 мая

* В Кохтла-Нымме на территории шахты-музея в 9.00 - чемпионат Эстонии по альпинизму; день второй.

* На площадке для петанка Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.00 - чемпионат Эстонии по петанку среди ветеранов (55+); день второй.

* На Вокаском стадионе в 11.00 - индивидуально-командный чемпионат Эстонии по петанку союза сеньоров и ветеранов спорта.

* В Йыхвиском спортхолле в 11.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по волейболу среди мужчин.

* На Нарвском променаде в 12.00 - променадный бег.

* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 12.00 - чемпионат Кохтла-Ярве по баскетболу: БК "Карьямаа" - СК "Интро".

* На поле с искусственным газоном у Ахтмеской гимназии в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая женская лига: ФК "Ярве" (Кохтла-Ярве) - "Вапрус" (Пярну).

* На детском стадионе в Кохтла-Ярве в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, четвертая лига: ФК "Ярве III" (Кохтла-Ярве) - "Лоотус" (Пыльва).

* На стадионе "Фама" (Нарва) в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Нарва-Транс II" - СК "Ноорус 96" (Йыгева).

* На стадионе "Калев" (Силламяэ) в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Калев" (Силламяэ) - ФК "Jõgeva Wolves".

* На кохтла-ярвеской оздоровительной трассе в 15.00 - этап веловечеров "Põlev Kivi".

* На стадионе "Фама" (Нарва) в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая женская лига: "Нарва-Транс" - ФК "Курессааре".

Вторник, 28 мая

* В мяэтагузеской купальне с 18.00 до 20.00 открыт этап Мяэтагузеской серии по плаванию, в программе 50 м. Информация на "Facebook" в группе "Alutaguse vald".

Четверг, 30 мая

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "Ярве" (Кохтла-Ярве) - "Вапрус" (Пярну).

РАЗНОЕ

Суббота, 25 мая

* На площадке с качелями в Кивиыли с 12.00 до 24.00 - празднование Дня Кивиыли. Информация: www.lyganuse.ee.

* На Нарвском променаде в 12.00 - ярмарка блюд "Вкусы Нарвы - 2019".

Воскресенье, 26 мая

* В Вокаском Доме спорта в 10.00 - велоралли кота Артура: в 10.00 - сбор, кафе блинчиков, рисунки на лице, ошеломительный батут для детей; в 11.00 - велоралли кота Артура для дошкольников и учеников начальных классов; в 12.00 - Пийп и Туут в стендап-комедии "Животные".

* На мызе Мяэтагузе с 10.00 до 14.00 - мини-фестиваль для наших детей. Дополнительная информация: http://www.alutagusevald.ee/kalender, huvikeskus@alutagusevald.ee. Бесплатно.