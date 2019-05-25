ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Тамара Пылевина

Опытный член Йыхвиского волостного собрания Тамара Пылевина в течение пяти дней не менее двух раз подавала в отставку. 16 мая она покинула должность председателя социальной комиссии волостного собрания. В тот же день ее избрали заместителем председателя ревизионной комиссии, однако спустя четыре дня она сообщила, что покидает и этот пост. На вопрос "Северного побережья" о причинах, она скупо ответила, что во фракции решили, что ей эта должность не подходит.
Это ясно. Коалиция была уверена, что сможет на проходившем на прошлой неделе заседании заполучить место председателя ревизионной комиссии, до сих пор находившееся в руках оппозиции, однако депутатов из властного союза ждал неприятный сюрприз: Пауль Паас из оппозиции получил на один голос больше, чем Пылевина. Поскольку закон установил, что председателя и заместителя председателя комиссии выбирают в ходе одного голосования, то теперь председатель волостного собрания срочно объявил на начало июня заседание волостного собрания, на котором состоятся перевыборы. Однако те, кто считает, будто неожиданная маленькая победа оппозиции на предыдущем заседании была случайным несчастным случаем на производстве, могут и ошибаться. В последние годы в Йыхви стало традицией, что одна коалиция удерживается у власти около года, а затем при власти начинаются уже новые партнерские отношения.