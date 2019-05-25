ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Тамара Пылевина

Это ясно. Коалиция была уверена, что сможет на проходившем на прошлой неделе заседании заполучить место председателя ревизионной комиссии, до сих пор находившееся в руках оппозиции, однако депутатов из властного союза ждал неприятный сюрприз: Пауль Паас из оппозиции получил на один голос больше, чем Пылевина. Поскольку закон установил, что председателя и заместителя председателя комиссии выбирают в ходе одного голосования, то теперь председатель волостного собрания срочно объявил на начало июня заседание волостного собрания, на котором состоятся перевыборы. Однако те, кто считает, будто неожиданная маленькая победа оппозиции на предыдущем заседании была случайным несчастным случаем на производстве, могут и ошибаться. В последние годы в Йыхви стало традицией, что одна коалиция удерживается у власти около года, а затем при власти начинаются уже новые партнерские отношения.