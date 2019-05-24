Ида-вируские кукольницы искали вдохновение у художников

Мастерицы из студии авторской куклы удивляют каждый год, и нынешняя весна не стала исключением: новинки собрали множество комплиментов еще до открытия экспозиции. Как только руководитель студии с сотрудниками Кохтла-Ярвеского центра культуры расселили нежные создания в стеклянные витрины, около них стали собираться люди и, поверьте, задерживаются тут подолгу, восхищаясь не только умениями творческих дам, но и сравнивая их создания с картинами, которые рядом. Потому что в этом году студийцы обратились за вдохновением к художникам и образы, созданные мастерами кисти на плоскости, "переформатировались в 3D" - получили объемное изображение. Поэтому экспозиция получилась "два в одном".

На самом деле не совсем так, ведь как и у каждого художника, у кукольника тоже свое видение образа. И очевидно, что кукольницы вовсе не старались добиться стопроцентной схожести - старались сохранить характер, передать эмоцию, а не детали. Поэтому, например, "Снежный ангел" оделся в черный костюм. На картине изображена только часть фигуры, но ведь не станешь делать половинку куклы, поэтому Светлане Даниловой пришлось додумать - как представлял себе Жанну Эбютерн Модильяни?

Кустодиевская "Купчиха за чаем" вдохновила Герри Оргма, которую не испугало даже обилие деталей на картине - получилась композиция, которая не уместилась в витрине, но ей нашли удобное местечко сверху. Ольгу Бандур привлекла "Прекрасная богиня" Кароля Бака, а Наталью Бойцову - "Царевна Несмеяна" Васнецова... Но не только к классикам обращались студийцы, Жанетта Шмырева смастерила гнома из легенды кохтла-ярвеского сказочника и художника Эдуарда Конта.

Картина "Плохой поступок" английского живописца Чарльза Бертона Барбера вдохновила Анастасию Яри. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Всего на выставке 25 кукол, созданных одиннадцатью авторами, и каждая работа достойна пристального внимания - об этом говорят многочисленные отклики первых зрителей.

Интересная, но сложная техника

- Мы выбрали тему интересную, но и очень сложную, - констатирует руководитель студии Светлана Ветрова. - Долго искали картины, обсуждали их. Потом подбирали необходимые материалы, шили, лепили, творили. Кто-то сразу находил "свое", а кому-то пришлось поискать - экспериментировали и переделывали. Но результатом я очень довольна, не зря столько лет (студия работает шестой год. - И.К.) осваивали самые разные техники.

Мастерицы использовали разные материалы, а Екатерина Потанина - единственная, кто воплотил задуманный образ в технике папье-маше, но если этого не знать, то и не догадаешься, что исходный материал - мелкие кусочки бумаги. "Ее работа доказывает: совершенно невероятные куклы можно сделать из такого обычного материала, который всегда есть под рукой", - подчеркивает наставница.

О каждой замолвила доброе слово