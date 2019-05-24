Ида-вируские кукольницы искали вдохновение у художников
В Кохтла-Ярвеском центре культуры во вторник открылась новая выставка авторских кукол "Шаг с картины", созданных руками учеников Светланы Ветровой. Окунуться в удивительный мир красоты и фантазии можно до 17 июня. Вход - свободный.
Мастерицы из студии авторской куклы удивляют каждый год, и нынешняя весна не стала исключением: новинки собрали множество комплиментов еще до открытия экспозиции. Как только руководитель студии с сотрудниками Кохтла-Ярвеского центра культуры расселили нежные создания в стеклянные витрины, около них стали собираться люди и, поверьте, задерживаются тут подолгу, восхищаясь не только умениями творческих дам, но и сравнивая их создания с картинами, которые рядом. Потому что в этом году студийцы обратились за вдохновением к художникам и образы, созданные мастерами кисти на плоскости, "переформатировались в 3D" - получили объемное изображение. Поэтому экспозиция получилась "два в одном".
На самом деле не совсем так, ведь как и у каждого художника, у кукольника тоже свое видение образа. И очевидно, что кукольницы вовсе не старались добиться стопроцентной схожести - старались сохранить характер, передать эмоцию, а не детали. Поэтому, например, "Снежный ангел" оделся в черный костюм. На картине изображена только часть фигуры, но ведь не станешь делать половинку куклы, поэтому Светлане Даниловой пришлось додумать - как представлял себе Жанну Эбютерн Модильяни?
Кустодиевская "Купчиха за чаем" вдохновила Герри Оргма, которую не испугало даже обилие деталей на картине - получилась композиция, которая не уместилась в витрине, но ей нашли удобное местечко сверху. Ольгу Бандур привлекла "Прекрасная богиня" Кароля Бака, а Наталью Бойцову - "Царевна Несмеяна" Васнецова... Но не только к классикам обращались студийцы, Жанетта Шмырева смастерила гнома из легенды кохтла-ярвеского сказочника и художника Эдуарда Конта.
Всего на выставке 25 кукол, созданных одиннадцатью авторами, и каждая работа достойна пристального внимания - об этом говорят многочисленные отклики первых зрителей.
Интересная, но сложная техника
- Мы выбрали тему интересную, но и очень сложную, - констатирует руководитель студии Светлана Ветрова. - Долго искали картины, обсуждали их. Потом подбирали необходимые материалы, шили, лепили, творили. Кто-то сразу находил "свое", а кому-то пришлось поискать - экспериментировали и переделывали. Но результатом я очень довольна, не зря столько лет (студия работает шестой год. - И.К.) осваивали самые разные техники.
Мастерицы использовали разные материалы, а Екатерина Потанина - единственная, кто воплотил задуманный образ в технике папье-маше, но если этого не знать, то и не догадаешься, что исходный материал - мелкие кусочки бумаги. "Ее работа доказывает: совершенно невероятные куклы можно сделать из такого обычного материала, который всегда есть под рукой", - подчеркивает наставница.
О каждой замолвила доброе слово
Вручая красивые дипломы за успехи, Светлана для каждой ученицы находит теплые слова, благодаря за то, что инициативные дамы не только воплотили свои желания, но и помогли ей открыть новые имена художников. Радуется, что увлеченным дамам расстояние не помеха - в Вахтраский центр приезжают не только кохтлаярвесцы, но и из Йыхви, Нарвы, Силламяэ.
СВЕТЛАНА ВЕТРОВА:
Мы выбрали тему интересную, но и очень сложную.
Среди нынешних участников выставки одна дебютантка - Жанетта Шмырева. Занимается в студии первый год, но успела создать даже не одну, а три работы.
- Все справились замечательно, - подводит итог преподаватель. - Мелочей в нашем деле не бывает, поэтому больше всего радует, что каждый автор внимательно отнесся не только к созданию образов, но и к подбору тканей, аксессуаров. Все сделано их собственными руками, и для меня очень важно, что работы со всех сторон аккуратные.
Директор Кохтла-Ярвеского центра культуры Светлана Короткова тоже искренне рада новой кукольной выставке - оригинальную коллекцию можно будет показывать гостям, которых в их доме бывает много. Тем более что впереди много мероприятий, в том числе День города.
- Далеко не каждый город может похвастаться подобным искусством, а благодаря Светлане Ветровой кукольных дел мастеров у нас становится все больше. Очевидно, что их умения развиваются, а фантазия не иссякает.
Текущий учебный год заканчивается, но студийцы уже строят планы на будущий. Говорят, что этим хобби можно заниматься бесконечно, ведь куклы - это прежде всего отдых и радость творчества. И коллектив тоже давно сложился - творческий и дружелюбный. Наверное, поэтому текучки в этой студии нет - без веских причин не расстаются, но Светлана Ветрова сказала, что на следующий год у них откроются два-три вакантных места, поэтому тем, кто тоже мечтает прикоснуться к этому прекрасному искусству, стоит поспешить и записаться.
Выставка в центре культуры будет работать до 17 июня.