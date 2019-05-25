ПЕРЕДОВИЦА: Пожалуйста, отдайте свой домашний покой!

Азерисцы, однако, не являются каким-то исключением - по эту сторону границы двух Вирумаа в людях тоже временами просыпается мятежный дух, когда они узнают, что под окнами их домов творят вещи, которые могут нарушить покой и привычный ритм жизни.

Вспомним, например, демонстрации и петиции жителей Козе в Йыхвиской волости, когда люди боролись против открытия сланцевого карьера под самым боком у деревни. Или бдительность жителей Люганузе, не желающих, чтобы известняковый карьер нарушил их житье-бытье в угоду частному бизнесу.

Не забылось и недовольство нарвайыэсуусцев, когда RMK завел мотопилы в сосновых лесах, украшающих город-курорт.

Самый свежий пример связан с Ахтме, где люди тоже настроены скептично и взволнованы в связи с желанием частного инвестора возвести там завод по производству масла из остатков сланца, содержащихся в породе.

Подобные вещи случаются по всей Эстонии - крупнейший скандал связан, пожалуй, с проваленным недавно тартусцами проектом целлюлозного завода.