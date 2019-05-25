ПЕРЕДОВИЦА: Пожалуйста, отдайте свой домашний покой!

Маленький Азери какое-то время бурлит. Бывшая ида-вируская волость, теперь кажущаяся окраиной в Виру-Нигулаской волости в Ляэне-Вирумаа, голосит уже давненько. В то время как у дверей жителей хотят построить завод по обращению с отходами, волость выставляет на продажу местный храм культуры, а в поселке все больше закрепляются скупающие недвижимость пришлые религиозные проповедники.
Азерисцы, однако, не являются каким-то исключением - по эту сторону границы двух Вирумаа в людях тоже временами просыпается мятежный дух, когда они узнают, что под окнами их домов творят вещи, которые могут нарушить покой и привычный ритм жизни.
Вспомним, например, демонстрации и петиции жителей Козе в Йыхвиской волости, когда люди боролись против открытия сланцевого карьера под самым боком у деревни. Или бдительность жителей Люганузе, не желающих, чтобы известняковый карьер нарушил их житье-бытье в угоду частному бизнесу.
Не забылось и недовольство нарвайыэсуусцев, когда RMK завел мотопилы в сосновых лесах, украшающих город-курорт.
Самый свежий пример связан с Ахтме, где люди тоже настроены скептично и взволнованы в связи с желанием частного инвестора возвести там завод по производству масла из остатков сланца, содержащихся в породе.
Подобные вещи случаются по всей Эстонии - крупнейший скандал связан, пожалуй, с проваленным недавно тартусцами проектом целлюлозного завода.
Наших людей тоже упрекали в связи с этим за упрямство и излишнюю бескомпромиссность. За то, что инвестиции и изменения акцептируются нашими людьми до тех пор, пока дело не коснется их собственных задворков. Однако в этом нет ничего странного или неестественного. Пусть тот самый инвестор или самоуправленческий руководитель подумают, а захотели бы они сами жить под боком у какого-нибудь грохочущего или смердящего производства, на месте которого прежде царили тишина, чистый воздух и пение птиц? Захочет ли хоть один нормальный человек добровольно отказаться от значительной части домашнего покоя и безопасности? Тут нет даже смысла писать ответ.