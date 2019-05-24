Обновленная осенью игровая площадка в центре Йыхви опасна и требует ремонта

Мягкие резиновые маты под аттракционами прогнулись, поэтому дети могут споткнуться об их края и получить травму.

На этой площадке установили новые аттракционы и обновили покрытия 28 ноября прошлого года, когда снег уже лежал и до выборов в Рийгикогу оставалось три месяца. С учетом минусовых температур это не лучшее время для работ на почве, поэтому и возникли проблемы. "Этот проект прошел мимо волостных чиновников. В денежном смысле тоже", - сказал волостной специалист по хозяйству Айво Тамм.

Он объяснил, что деньги на обустройство этой игровой площадки поступили от государства, очевидно, непосредственно к НКО, поскольку из волостного бюджета эти работы не оплачивались. "Очевидно, это были так называемые крышевые деньги и тогдашний волостной старейшина Мартин Репинский занимался всем этим лично", - добавил он.

По его словам, проблему скоро решат. "Мы получили от Мартина Репинского контактные данные исполнителей, и гарантийный ремонт начнется уже в субботу", - сказал специалист по хозяйству.