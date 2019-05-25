Гигантский логотип "Eesti Energia" превратится в мототрассу

Концерн "Eesti Energia" выстроит на терриконе при шахте "Estonia" свой гигантский логотип, контуры которого образуют мототрассу на высоте 22-этажного здания, где можно будет не только получить гоночные впечатления, но и насладиться прекрасными видами.
Концерн "Eesti Energia" вместе с волостью Алутагузе планирует превратить террикон "Estonia" в мотопарк. Парк расположится на высоте 60 метров над окружающей поверхностью, пиковая высота над поверхностью земли - 78 метров, что равно высоте 22-этажного здания, а высота центра над уровнем моря составит аж 125 метров.