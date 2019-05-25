Новая выставка подводит итог 31-го сезона студии "Стиль". В этом году занятия посещали 25 учениц от 8 до 16 лет, а то, что они успели сотворить, вряд ли поместилось бы даже в большой зал Дома творчества, поэтому в выставочной комнате представлена лишь часть изделий. Но какое разнообразие: игольницы, сумки, подушки, фартуки, куклы и одежда - от простой юбки до вечернего костюма. Причем модные наряды не только на игрушках, но и на манекенах - эти платья и костюмы юные дизайнеры носят сами. В чем присутствовавшие тут же убедились: выставочный зал заполонили девчонки в клетчатых юбках и галстуках. Оказалось, это и есть самая последняя модная коллекция "Стиля", которую назвали "Стюардессы". Действительно, прекрасно смотрелась бы не только в самолете, но и, например, в качестве школьной формы.