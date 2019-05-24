Дом эстонского языка - в город сланца

Дом эстонского языка действует в составе Фонда интеграции с целью оказания поддержки - в виде обучения и консультаций - всем, кто хочет разговаривать на эстонском языке и знать эстонскую культуру, сообщил пресс-представитель в четверг BNS. Состоящие в первую очередь из учителей и консультантов команды с сентября 2018 года работают в Таллинне и Нарве.

- Один из принципов Домов эстонского языка заключается в том, что наша деятельность выходит за пределы нашего офиса. Например, мы устраивали языковое обучение в Нарвской центральной библиотеке и нарвском кинотеатре "Apollo", давали консультации на открытых мероприятиях по всему Ида-Вирумаа. Теперь мы выходим и за пределы Нарвы и открываем свои представительства в регионах, где велик интерес к нашей деятельности. Начнем с Кохтла-Ярве, - сказала руководитель Нарвского Дома эстонского языка Маргарита Кялло.