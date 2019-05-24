Сб, 25.05.2019
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Дом эстонского языка - в город сланца

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Снимок иллюстративный.

ФОТО: архив

Дом эстонского языка расширяет деятельность на Кохтла-Ярве и ждет в следующий вторник в инфопункте всех горожан, которые готовы изучать эстонский язык и знакомиться с эстонской культурой в открываемом в сентябре представительстве. 

Дом эстонского языка действует в составе Фонда интеграции с целью оказания поддержки - в виде обучения и консультаций - всем, кто хочет разговаривать на эстонском языке и знать эстонскую культуру, сообщил пресс-представитель в четверг BNS. Состоящие в первую очередь из учителей и консультантов команды с сентября 2018 года работают в Таллинне и Нарве. 

- Один из принципов Домов эстонского языка заключается в том, что наша деятельность выходит за пределы нашего офиса. Например, мы устраивали языковое обучение в Нарвской центральной библиотеке и нарвском кинотеатре "Apollo", давали консультации на открытых мероприятиях по всему Ида-Вирумаа. Теперь мы выходим и за пределы Нарвы и открываем свои представительства в регионах, где велик интерес к нашей деятельности. Начнем с Кохтла-Ярве, - сказала руководитель Нарвского Дома эстонского языка Маргарита Кялло. 

Представительство Дома эстонского языка начнет регулярную работу в Кохтла-Ярве в помещениях Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета в сентябре этого года.

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