Кохтла-ярвеские знатоки завершили юбилейный сезон

По словам руководителя клуба "Эрудит" Градиславы Юшмановой, самыми активными и наиболее успешно играющими являются йыхвиские команды. В юбилейном сезоне в игре "Ума палата" из десяти команд шесть представляли Йыхвискую русскую основную школу.

По итогам восьми игр сезона лучшие результаты показали именно йыхвисцы: среди 7-х классов - команда "Знатоки", среди 6-х классов - "Дело в шляпе", среди 5-х классов - "Пятый элемент". Немного уступили им пятиклассники и семиклассники из Кивиыли - команды "Киви" и "Люди в черном". Кохтлаярвесцы завершили сезон третьими среди 6-х классов и четвертыми среди 5-х классов. Самыми знающими проявили себя: Вера Курилова (капитан), Константин Павлов, Полина Иванова, Роман Яковлев, Алиса Родионова и Глеб Рыжов.

Старшие школьники участвуют в "Что? Где? Когда?", где много лет подряд отвечают на вопросы международного Молодежного кубка мира, а также играют в "Брейн-ринге", где ответ требуется найти в считанные секунды. Обе игры проходят в один день, а на "Брейн-ринг" команды распределяются по результатам "ЧГК". В восьми встречах юбилейного сезона играли шесть кохтла-ярвеских, четыре йыхвиских и одна кивиылиская команда. Самой сильной в раскручивании сложных вопросов "Что? Где? Когда?" и самой удачливой в "Брейн-ринге" стала команда одиннадцатиклассников из Ахтмеской гимназии "АЭСП" в составе: Юрий Костюковский (капитан), Эрик Крейвальд, Иван Карханин, Илья Якубович, Даниэль Эсенфельд и Артем Гусев. Второе и третье места у "Спартанцев" и "Молнии" из Йыхви.

Среди 8-9-х классов лучшие результаты у команды "Феникс" из Таммикуской основной школы (9-й класс) в составе: Евгения Амелина (капитан), Софья Черкасова, Максим Гапоненко, Артем Марков и Всеволод Болтов. Второе и третье места в игре "Что? Где? Когда?" у йыхвисцев - "Книжные черви" (8-й класс) и "Brains" (9-й класс).

В "Брейн-ринге" вторыми стали "Книжные черви", третий результат у "Феникса".