Сб, 25.05.2019
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Нарва рассмотрит вариант сохранения частично русскоязычной гимназии вдобавок к государственной

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Город Нарва в лице тогдашнего мэра Тармо Таммисте и государство в лице министра образования и науки Майлис Репс 11 апреля 2018 года подписали соглашение о строительстве Нарвской госгимназии к сентябрю 2022-го. Уже тогда недовольный этим Михаил Стальнухин вынес на обсуждение горсобрания проект изменения соглашения.

ФОТО: Илья Смирнов

На рассмотрение депутатов Нарвского горсобрания вынесено предложение Михаила Стальнухина изменить договоренность с Министерством образованияи науки о строительстве в приграничном городе госгимназии к сентябрю 2022 года. Автор проекта в довольно ультимативной форме предлагает государству сохранить в Нарве также пару муниципальных гимназий.

Составляя представленный проект решения, который Нарвское горсобрание рассмотрит 30 мая, Михаил Стальнухин отталкивался от того факта, что уровень знания государственного языка нарвскими школьными учениками ниже в сравнении со средним показателями по Ида-Вирумаа и Эстонии. При этом Закон об основной школе и гимназии устанавливает, что в гимназиях языком обучения является эстонский язык: обучение на нем должено составлять не менее 60 процентов учебной нагрузки.

Исходя из вышесказанного, по убеждению Стальнухина, после появления в Нарве в 2022 году госгимназии,"конституционное право нарвских учеников, желающих получить общее образовании, будет ущемлено". То есть Стальнухин уверен, что в будущей Нарвской госгимназии обучение будет стопроцентно эстоноязычным, что не потянут большинство выпускников девятых классов нарвских школ.

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