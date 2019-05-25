Нарва рассмотрит вариант сохранения частично русскоязычной гимназии вдобавок к государственной

Составляя представленный проект решения, который Нарвское горсобрание рассмотрит 30 мая, Михаил Стальнухин отталкивался от того факта, что уровень знания государственного языка нарвскими школьными учениками ниже в сравнении со средним показателями по Ида-Вирумаа и Эстонии. При этом Закон об основной школе и гимназии устанавливает, что в гимназиях языком обучения является эстонский язык: обучение на нем должено составлять не менее 60 процентов учебной нагрузки.