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Департамент транспорта предупреждает: дорожные условия станут более зимними

Утром в субботу в некоторых районах будет небольшой снег и мокрый снег.
Утром в субботу в некоторых районах будет небольшой снег и мокрый снег. Фото: Илья Смирнов

Поздно вечером в пятницу, 4 апреля, начнется мокрый снег, который в ночь на субботу и ранним утром переместится через материковую часть Эстонии в южном направлении. Температура воздуха и дорожного покрытия опустится до нуля, что приведет к образованию гололеда.

Ночью в нескольких районах ожидаются снег и мокрый снег, в начале ночи местами возможен дождь. Ветер сменит направление с северо-западного на северное и северо-восточное, его скорость составит 5-12 м/с, на побережье порывы достигнут 18 м/с. Температура воздуха будет колебаться от -2 до 2 градусов.

Утром в субботу в некоторых районах будет небольшой снег и мокрый снег, а во второй половине дня осадки ослабеют. Опасность гололеда на дорогах сохранится.

Департамент транспорта призывает водителей быть внимательными на дорогах, заранее ознакомиться с дорожными условиями перед выездом выбрать скорость, соответствующую состоянию дороги, и соблюдать безопасную дистанцию.

Тем, кто использует летние шины, не рекомендуется выезжать на дороги в ночь на субботу и ранним утром, по возможности следует отложить поездку. Если же отсрочить выезд невозможно, необходимо запастись дополнительным временем для поездки и соблюдать особую осторожность за рулем.

Скорость движения следует выбирать в соответствии с дорожными условиями. Максимальная разрешенная скорость в зимних условиях не является обязательной.

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